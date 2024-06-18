МИД Швеции вызовет посла России из-за ситуации с самолетом Су-24

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Польские фермеры начали «минировать» границу с Белоруссией свиным навозом. Таким образом они рассчитывают отпугнуть нелегальных мигрантов, которые едут в республику из мусульманских стран. Об этом сообщила организация «Общепольский протест фермеров» в соцсети Х.

«В соответствии с обещаниями, которые давали ранее активисты „Общепольского протеста фермеров“ и „Движения молодых фермеров“, с сегодняшнего дня мы начинаем поливать приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией», - отметил один из участников акции в опубликованном в посте видео.

На подобные меры фермеры решились, поскольку думают, что перейти через свиной навоз нелегалам-мусульманам не позволит вера. Они заявили, что таким шагом покажут солидарность с силовиками Польши, а правительство научат защищать территорию.

«Все будет сделано в соответствии с законом», - пообещал активист.

На опубликованных кадрах фермеры принялись разливать навоз, пока над ними кружил вертолет польской Погранслужбы.

С 13 июня польские власти ввели на границе с Белоруссией буферную зону.