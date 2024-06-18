МИД Швеции вызовет посла России из-за ситуации с самолетом Су-24
Российский посол получит вызов в министерство иностранных дел Швеции из-за нарушения самолетом Су-24 воздушного пространства страны. С таким заявлением в эфире телеканала STV выступил глава внешнеполитического ведомства страны Тобиас Бильстрем.
Он подчеркнул, что Швеция уже поставила в известность о ситуации страны-партнеры.
«Поведение России неприемлемо. МИД позвонит в посольство России, чтобы отметить инцидент», - заявил Бильстрем.
Вооруженные силы Швеции заявили о появившемся в воздушном пространстве страны российском бобмардировщике Су-24 в минувшую пятницу, 14 июня.
По данным ведомства, самолет приблизился к южной части острова Готланд в Балтийском море. На перехват шведские военные отправили два самолета Jas.
Командующий Военно-воздушными силами Швейии Йонас Викман заявил, что Су-24 выполнял разведывательные функции и провел в воздушном пространстве страны около двух минут. По его словам, самолет улетел после получения устного предупреждения о недопустимости нарушения границ.