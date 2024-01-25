МИД Сербии отреагировал на обвинения актера Биковича в поддержке геноцида

«Министерство иностранных дел [Сербии] указывает на полную необоснованность данного утверждения», - сказано в публикации.

В МИД отметили, что конституция Сербии дает гарантии о свободе художественного и научного творчества, культурные традиции в государстве хранят долгую историю. Актера Биковича в министерстве назвали одним из самых талантливых и известных сербских артистов. Несмотря на молодой возраст, он уже внес вклад в международный кинематограф.

Ранее Бикович заявил, что хотел бы построить карьеру в Голливуде. Он неоднократно получал оттуда предложения, но ни одно его не устроило. При этом артист резко высказался о звездах американского кино. Он не доволен работой актрисы Анджелины Джоли в фильме «В краю крови и меда». По его мнению, кино получилось далеким от реальности.