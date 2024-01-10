МИД России заявил решительный протест послу Молдавии

Представители МИД подчеркнули, что российские граждане регулярно становятся объектами дискриминации в Молдавии, а многие не получают разрешение на въезд. В министерстве заявили, что власти в обход международных обязательств преследуют русскоязычные СМИ и допускают агрессивные высказывания по отношению к России.

Обеспокоенность у российского ведомства вызвали сообщения о готовности Молдавии предоставить свою территорию для программ подготовки бойцов ВСУ с участием инструкторов НАТО. В МИД отметили, что таким образом Молдавия приближается к прямому участию в украинском конфликте и размывает свой нейтральный статус.

Послу заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Молдавия входит в список из 34 стран , участвующих в обучении украинских бойцов.