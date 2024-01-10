10 января 2024, 23:14

МИД России заявил решительный протест послу Молдавии

Pixabay
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МИД России вызвал посла Молдавии в стране Лилиана Дария для заявления решительного протеста, сообщила пресс-служба министерства. Причиной стали недружественные шаги молдавского руководства по отношению к РФ.

Представители МИД подчеркнули, что российские граждане регулярно становятся объектами дискриминации в Молдавии, а многие не получают разрешение на въезд. В министерстве заявили, что власти в обход международных обязательств преследуют русскоязычные СМИ и допускают агрессивные высказывания по отношению к России.

Обеспокоенность у российского ведомства вызвали сообщения о готовности Молдавии предоставить свою территорию для программ подготовки бойцов ВСУ с участием инструкторов НАТО. В МИД отметили, что таким образом Молдавия приближается к прямому участию в украинском конфликте и размывает свой нейтральный статус.

Послу заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Молдавия входит в список из 34 стран , участвующих в обучении украинских бойцов.

Молдавия МИД РФ
10 января 2024, 23:49
Границу Финляндии и России закрыли еще на месяц
Unsplash
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Границу между Финляндией и Россией закрыли еще на один месяц. Об этом сообщила финский глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя в беседе с общественным вещателем Yle.

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», - заявила она, отвечая на вопрос журналиста о продлении ограничений еще на месяц.

Правительство Финляндии закрыло все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Свои действия власти страны объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что финское руководство применит разведданные , чтобы держать границу с РФ закрытой. По информации журналистов, для дальнейших ограничений нужны законные основания. Ими могут посчитать якобы позволение России большому количеству просителей убежища пересекать границу с Финляндией.

Финляндия Россия
10 января 2024, 23:37
Перебои с поставками бананов не исключили в России из-за мятежа в Эквадоре
Pxhere
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Российские импортеры стали получать уведомления от контрагентов о возможных сбоях в поставках бананов из-за вооруженного мятежа в Эквадоре. Об этом сообщила президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина, чьи слова привело РБК.

Речь идет о логистических проблемах из-за приостановки работы портов в Эквадоре. После начала мятежа местные агентства начали отменять выдачу контейнеров для перевозки фруктов морским путем. Поставщики заявили, что не смогут в полном объеме отгрузить продукцию на этой неделе.

Эквадор служит ключевым поставщиком бананов на рынок России. В 2020 году долю латиноамериканской страны оценили на уровне около 96%. В январе–ноябре 2023 года из 1,306 миллиона тонн поставленных в РФ бананов на Эквадор пришлось 1,302 миллиона тонны.

Лидеры бандитских группировок Эквадора сбежали из тюрем , что привело к беспорядкам в стране. Президент страны Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Эквадор , а тем, кто уже там находится, посоветовала не посещать общественные места.

Тюрьмы Россия Эквадор
10 января 2024, 23:09
Небензя назвал Чехию соучастником обстрела Белгорода
РИА «Новости»
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Чехия стала соучастником обстрела Белгорода со стороны Украины, но попыталась избежать ответственности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступивший на заседании международной организации, сообщило РИА «Новости».

Небензя напомнил, что Россия запросила участие Чехии на внеочередном Совбезе, посвященном атаке на Белгород: причиной стало использование ВСУ чешских снарядов. Однако представители европейской страны отказались взять на себя ответственность.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами \"старших товарищей\" по НАТО», - заявил Небензя.

На запрос российской делегации министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что «не позволит России вызывать их куда-либо ». В ответ представитель МИД России Мария Захарова обвинила чешское министерство в безграмотности и незнании правил ООН.

Ранее Небензя назвал атаки на Белгород заранее спланированным терактом против мирного населения. В результате удара погиб 21 человек, включая трех детей.

Чехия ООН
10 января 2024, 21:06
«Людей нет, транспорта нет». Россиянка показала видео с опустевших улиц в Эквадоре
Телеканал «360»
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Россиянка, которая уже полгода живет в Гуаякиле в Эквадоре, сняла на видео обстановку на улицах городах. Кадры оказались в распоряжении «360».

На видео можно увидеть пустынные улицы, на которых, по словам женщины, обычно наблюдается интенсивное движение автомобилей и людей. Россиянка также зашла в один из торговых центров - там тоже почти никого не было. Такая же ситуация наблюдается и в других магазинах.

«Улица, которая всегда полна машин. Вот, практически, ничего нет. Людей нет, транспорта нет, все свободно», - сказала женщина на видео.

До этого россиянка сообщила, что на улицах Гуаякиля можно встретить вооруженных людей , которые стреляют во всех без разбора. Учреждения в городе закрыли, отметила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что власти Эквадора смогут самостоятельно взять ситуацию в стране под контроль, восстановить спокойствие и правопорядок.

Ранее в Эквадоре начались беспорядки. Их спровоцировал побег из тюрем лидеров основных бандитских группировок. Вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Television в Гуаякиле и взяли ведущих в заложники. Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта.

Видео Эквадор

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