МИД России заявил протест Кипру из-за нападения на журналиста

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Внешнеполитическое ведомство назвало задержание представителя СМИ провокацией. По данным МИД, кипрские спецслужбы обвинили журналиста в «угрозе национальной безопасности» и нанесли ему повреждения. В результате силового задержания Гасюк получил травму руки.

При этом МИД и МВД Кипра не ответили на запросы посольства в Никосии.

«Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием», - отметили дипломаты.

Российское ведомство потребовало от кипрской стороны извинений в связи с произошедшим и немедленного освобождения журналиста.

Ранее сотрудники полиции избили в Никосии корреспондента «Российской газеты» у его дома, в котором он проживает с семьей. Журналисту вывихнули руку, после чего доставили в больницу. Его обвинили в том, что он находится на Кипре нелегально.