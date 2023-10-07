МИД России заявил протест Кипру из-за нападения на журналиста
Россия выразила протест Кипру в связи с задержанием журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка и неприемлемыми действиями в адрес сотрудника посольства. Об этом сообщил МИД России.
Внешнеполитическое ведомство назвало задержание представителя СМИ провокацией. По данным МИД, кипрские спецслужбы обвинили журналиста в «угрозе национальной безопасности» и нанесли ему повреждения. В результате силового задержания Гасюк получил травму руки.
При этом МИД и МВД Кипра не ответили на запросы посольства в Никосии.
«Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием», - отметили дипломаты.
Российское ведомство потребовало от кипрской стороны извинений в связи с произошедшим и немедленного освобождения журналиста.
Ранее сотрудники полиции избили в Никосии корреспондента «Российской газеты» у его дома, в котором он проживает с семьей. Журналисту вывихнули руку, после чего доставили в больницу. Его обвинили в том, что он находится на Кипре нелегально.