МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе
Российский МИД выразил протест временному поверенному в делах Чехии в Москве Яну Ондржейку из-за фейков об ударе по селу Гроза в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.
«Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью „нанести России стратегическое поражение“<…>“, - отметили в МИД.
Дипломаты добавили, что представителю Чехии напомнили о западных поставках оружия ВСУ, способствующих эскалации конфликта. В ведомстве также назвали несостоятельными попытки европейской страны «выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей».
Ранее МИД Чехии вызвал российского посла в Праге Александра Змеевского после того, как украинское руководство заявило об обстреле села Гроза 5 октября.
Посольство России в Австрии сообщило , что Украина и страны Запада выдвинули обвинения против РФ, даже не приступая к расследованию. Дипломаты призвали внимательно изучить ситуацию.