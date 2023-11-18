МИД России вызвал чешского дипломата в связи с санкциями против Госзагрансобственности

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Сотрудники ведомства указали дипломату на недопустимость правового произвола.

«Российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России», - отметили в МИД.

Дипломаты заявили, что заморозка активов государственного предприятия является незаконным и враждебным действием, на которое Россия даст жесткий ответ.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Чехия понесет ущерб из-за запрета на использование российского имущества на территории страны. По ее мнению, чешские власти решили встать на путь конфронтации с Россией.

Чехия запретила российской стороне использовать счета для платы аренды недвижимости и распоряжаться своим имуществом на территории государства.