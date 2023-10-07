МИД России выразил озабоченность из-за обострения конфликта Израиля и Палестины
Российская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сложившуюся ситуацию необходимо урегулировать исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнула Захарова. Россия призывает Палестину и Израиль отказаться от насилия и прекратить огонь.
«Палестина и Израиль должны наладить переговорный процесс при содействии международного сообщества», - говорится в сообщении.
Представитель МИД РФ добавила, что эскалация конфликта является следствием блокирования Западом работы ближневосточного квартета.
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов также заявил, что Россия контактирует с Израилем и Палестиной и призывает обе стороны к миру. Он добавил, что сегодня произошел «рецидив» конфликта , который длится уже 75 лет.