17 декабря 2024, 21:59

МИД России возмутило молчание Запада о теракте в Москве

РИА «Новости»
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Запад проигнорировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова и его помощника в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила союзников киевского режима в укрывательстве преступлений.

« Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы», - заявила она.

Захарова обратила внимание, что с момента взрыва прошел день, однако на Западе о нем написали лишь два СМИ - Financial Times и «Би-би-си». По ее мнению, они выступили в качестве пресс-службы Службы безопасности Украины, заявив, что Кириллов якобы являлся законной целью.

Имя генерала появилось в базе сайта «Миротворец» 2,5 года назад. Захарова заявила, что этот реестр контролировался США и назвала его перечнем целей для покушений. Туда же вошли убитые журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, а также выживший писатель Захар Прилепин.

Убийство генерала Кириллова произошло ранним утром 17 декабря. Агентство Reuters сообщило о причастности украинских спецслужб.

Убийства Мария Захарова Взрывы Запад Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
17 декабря 2024, 21:41
Маска поразил «рекорд» Байдена
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден за время своего правления помиловал восемь тысяч осужденных. Бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X, что эти данные удивили его.

Статистику по амнистии опубликовал бывший депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс. Он сообщил, что Байден помиловал 8062 человека, его однопартиец Барак Обама - 1927 осужденных, а соперник, избранный президент Дональд Трамп в предыдущий срок - всего 237 преступников. Маск лаконично прокомментировал эти данные.

«Вау», - ответил он.

Среди помилованных Байденом - его сын Хантер. Жюри присяжных признало его виновным в нарушении правил хранения оружия, так как Байден-младший при покупке револьвера скрыл свою наркозависимость, но мужчина избежал наказания. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин напомнил, что это не первый подобный случай в истории США - так же поступил Билл Клинтон.

Президент США Джо Байден за время своего правления помиловал восемь тысяч осужденных. Бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X , что эти данные удивили его.

США Илон Маск Джо Байден
17 декабря 2024, 20:25
Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии
Global Look Press
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Приближение срока окончания полномочий президента Грузии не заставило Саломе Зурабишвили изменить свою позицию. В интервью швейцарской газете Temps глава республики подтвердила, что не намерена сдавать мандат.

Она подчеркнула, что единственным условием ухода с поста президента станут новые выборы в парламент, потому что действующих депутатов она считает нелегитимными, «Да, ничего не изменилось», - ответила Зурабишвили отвечая на вопрос о сохранении своей позиции по отказу оставить пост президента 29 декабря.

Политик добавила, что намерена остаться вместе с грузинским народом, который встал на защиту своего европейского будущего, и не хочет иметь ничего общего с правящей партией «Грузинская мечта».

Начавшиеся в конце ноября протестные акции в Грузии все еще продолжаются. Первой искрой стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Вышедшие на улицу сторонники оппозиционных партий устроили стычки с полицейскими.

В минувшую субботу 14 декабря, в Грузии впервые провели выборы президента через коллегию выборщиков. Победителем и единственным претендентом на пост лидера республики стал кандидат от «Грузинской мечты», известный футболист Михаил Кавелашвили. Его инаугурация пройдет 29 декабря, где действующий лидер страны Саломе Зурабишвили должна передать полномочия.

Грузия Интервью
17 декабря 2024, 20:22
Два самолета столкнулись в аэропорту Техаса
Freepik
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Столкновение двух лайнеров произошло в США на взлетно-посадочной полосе после сбоя электроники у одного из них. Об этом сообщила газета Daily Express US.

ЧП произошло в аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штата Техас. После отказа электроники пилот принял решение выполнить аварийную посадку.

В итоге борт сел в нескольких метрах от другого самолета. Спустя несколько секунд один лайнер врезался в другой. Пропеллер пробил дыру в левой части фюзеляжа, что привело к разрушению части одного из самолетов.

Во время столкновения пилоты не могли связаться друг с другом. Пострадавших нет.

Ранее учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с китайским лайнером Nanchang CJ-6A над Калифорнией. Одно из воздушных средств рухнуло, а его пилот погиб.

США Самолеты
17 декабря 2024, 16:36
Сара Вагенкнехт выдвинулась в канцлеры Германии с ожиданием проигрыша
Global Look Press
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Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Генеральный секретарь партии Кристиан Лейе заявил, что ни кандидат, ни руководство политического объединения не испытывают никаких иллюзий и прекрасно понимают, что шансов на победу у Вагенкнехт нет.

«Мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на такой шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», - заявил он.

Лейе пояснил, что ряд телевизионных каналов во время предвыборной кампании устраивают дебаты только между кандидатами в главы правительства.

В минувший понедельник, 16 декабря, Бундестаг вынес вотум недоверия действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу и всему правительству. В ближайшие дни президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен принять решение о роспуске парламента и перевыборах, из которых сформируется новый кабмин. По предварительным подсчетам, новое голосование пройдет 23 февраля.

Инициатором вотума недоверия стал сам Шольц. На такой шаг он пошел из-за развала правительственной коалиции после ухода с поста министра финансов лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

В истории послевоенной Германии это третий случай, когда канцлер решился на подобный маневр. Ранее к нему прибегал Гельмут Коль, у которого получилось возглавить правительство во второй раз. Следующим стал Герхард Шредер. Но по итогам повторных выборов он уступил пост канцлера Ангеле Меркель.

Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Германия Выборы

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