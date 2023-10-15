МИД России указал на рост риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

Читайте нас в:

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом „ядерном конфликте“ ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируют США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», - сказал он.

Посол напомнил, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. В июле ее наблюдали в южнокорейском порту Пусан. Кроме того, над Японским морем стали чаще летать стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики.

Также Бурмистров отметил, что США и Южная Корея в рамках диалога о планах задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР создали американо-южнокорейскую консультативную группу по ядерным вопросам. Таким образом Северную Корею вынудили принимать меры по своей защите с упором на собственные ядерные силы.

Минобороны КНДР ранее назвало США самой опасной страной мира из-за того, что она может начать использовать оружие массового уничтожения.