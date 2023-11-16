МИД России призвал к немедленному прекращению кровопролития в Газе

Министр призвал к срочному решению гуманитарных проблем, которые «буквально кричат» в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, где также пострадали десятки мирных жителей.

Российская сторона выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях и против борьбы с ним теми методами, которые нарушают международное гуманитарное право, заключил Лавров.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить только одну гуманитарную паузу в палестинском анклаве. Это многое говорит о позиции Соединенных Штатов и их союзников, подчеркнул министр.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в палестинском анклаве.