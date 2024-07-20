20 июля 2024, 15:01

МИД России предупредил Норвегию из-за милитаризации севера страны

РИА «Новости»
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Милитаризация северных регионов Норвегии не усилит безопасность, а лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«В лучших традициях западных политтехнологов это предложение уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных недостаточной безопасностью жителей региона из-за отсутствия союзников», - сказала дипломат.

Захарова отметили, что милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а лишь принесет противоположенный эффект, создав новую точку эскалации.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия ничем не угрожает Норвегии.

«Уверены, что жители 80 лет назад освобожденного Красной армией приграничного Восточного Финмарка осознают это, как никто другой», - добавила Захарова.

Ранее глава МИД Норвегии Барт Эйде заявил, что Украина имеет право наносить удары по России.

Норвегия Россия
20 июля 2024, 14:42
Энергоблок на АЭС «Чернаводэ» в Румынии отключился из-за аварии
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Автоматическое отключение первого энергоблока произошло на атомной электростанции «Чернаводэ» в Румынии. Как сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica, причиной стала авария.

В компании подчеркнули, что неисправность не повлияла на ядерную безопасность для окружающей среды и сотрудников станции.

«Специалисты расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами», - указали в заявлении.

Потерянную из-за приостановки работы станции электроэнергию компенсировали за счет импортных поставок из соседних стран.

Атомная электростанция «Чернаводэ» - крупнейший производитель энергии в Румынии. Всего у станции два энергоблока. Но власти страны планируют увеличить их число до четырех.

На этой неделе сбой на Ростовской АЭС привел к отключению одного из энергоблоков. Нехватка энергии привела к введению временных ограничений в южных регионах России.

Власти ввели веерные отключения, чтобы не допустить перегрузки энергосистем. В пресс-службе «Росатома» заявили, что отключение блока произошло из-за ложного срабатывания системы защиты. В короткий срок поставки энергии возобновили.

АЭС Румыния
20 июля 2024, 14:01
Зеленский провозгласил Трампа президентом
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена Дональда Трампа президентом США. Публикация с таким содержанием появилась в Telegram-канале украинского политика.

«Договорились с президентом Трампом во время личной встречи обсудить, какие конкретно шаги могут сделать мир действительно продолжительным и честным», - написал Зеленский.

По принятому в США протоколу президент страны сохраняет это звание даже после отставки. Примечательность поста Зеленского в том, что он опубликовал его именно в период начала предвыборной гонки между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский ранее объявил, что хочет встретиться с Трампом. Сам кандидат в президенты оценил разговор с украинским политиком как «очень хороший». Также Трамп пообещал, что в качестве следующего американского лидера принесет мир и процветание.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
20 июля 2024, 12:08
Жена Байдена отправится в Париж для сбора денег на кампанию мужа
Global Look Press
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Первая леди США Джилл Байден проведет сбор средств на предвыборную кампанию своего мужа в Париже. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на штаб действующего президента, она возглавит американскую делегацию на открытии летних Олимпийских игр.

Сбор средств на специальном мероприятии организует бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер. Стоимость входных билетов составит от 500 до 25 тысяч долларов.

Купить их смогут исключительно американцы с предъявлением копии паспорта. Федеральное законодательство США запрещает брать деньги на предвыборное мероприятие от иностранцев.

Дополнительные средства для предвыборной кампании Джо Байдена необходимы. После его провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом крупнейшие доноры заморозили выплаты, требуя от президента снять свою кандидатуру.

Вопрос выдвижения Байдена на предстоящие президентские выборы в США стал предметом ожесточенной дискуссии в Демократической партии. Политики опасаются поражения действующего лидера, что ударит по их позициям на выборах в сенат.

Для окончательного выдвижения кандидата демократы планировали провести онлайн-голосование в ближайшие дни. Но в итоге лидеры фракций в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис убедили всех перенести решение на начало августа.

США Париж Деньги Выборы президента США Джо Байден Олимпиада в Париже — 2024
20 июля 2024, 11:05
Детали подготовки покушения на Трампа раскрыли в США
Global Look Press
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Совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного мероприятия изучил местность с помощью дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Днем 13 июля Томас Мэттью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm перед выступлением Трампа», - отметили журналисты.

Крукс запускал БПЛА как минимум несколько раз. Он изучал выставочный комплекс сразу после объявления его местом проведения митинга Трампа. Стрелок посещал площадку в качестве зарегистрированного участника. В машине Крукса полицейские обнаружили около 100 патронов, бронежилет и взрывчатку.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови, но его уже выписали из больницы.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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