МИД России предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада

Одной из сорванных попыток решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ стал меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад, подчеркнул Лавров. При этом НАТО и Европейский союз продолжают убивать формат «5+2».

«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат „5+2“», - заявил министр.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Тирасполь и Кишинев - как стороны конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина - в качестве посредников, а Соединенные Штаты - как наблюдатели.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску обратится к России с требованием вывести военных из Приднестровья. Глава ведомства также запланировал переговоры с коллегами из стран ЕС, чтобы обеспечить поддержку вступления Молдавии в ЕС.