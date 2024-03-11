МИД России ответил на инициативу Китая по ядерному оружию

«Россия и Китай с особым вниманием относятся к инициативам друг друга, они нацелены на стратегическое и всеобъемлющее партнерство, а также поступательное развитие двусторонних отношений», - заявили в пресс-службе.

В МИД отметили, что предложение китайской стороны нужно рассматривать в контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, которые влияют на стратегическую стабильность и международную безопасность.

«Обоснованность такого подхода очевидна на фоне деградирующей международной обстановке, в том числе обострении отношений между ядерными державами», - добавили в ведомстве.

Ранее председатель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал обладающие ядерным вооружением страны договориться о неприменении данного типа вооружений первыми.