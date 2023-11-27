МИД России осудил удары Израиля по аэропорту Дамаска
Россия потребовала от властей Израиля прекратить обстреливать аэропорт Дамаска. Удары по территории Сирии являются нарушением суверенитета и подвергают опасности мирное население региона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил сайт ведомства.
«Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей», - отметила она.
Захарова назвала обстрел провокационным и добавила, что атака ЦАХАЛ по международному аэропорту может обернуться опасными последствиями для всего Ближнего Востока.
«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», - указала представитель МИД.
Израильские военные в ноябре нанесли удар по территории Дамаска. По словам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Вадима Кулитя, ЦАХАЛ атаковал ракетами сирийскую территорию с Голанских высот, сообщил RT.
Ранее Израиль ударил по аэропорту в Алеппо. После ракетной атаки воздушная гавань временно приостановила работу.