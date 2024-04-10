МИД России осудил нападения на посольство в Литве
Нападения на посольства России в Вильнюсе стали результатом русофобской политики, которую проводят власти Литвы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Считаем нападения на посольства России в Литве результатом целенаправленной русофобской политики официальных властей», - заявила она.
Дипломат добавила, что российская сторона потребует от Литвы объективного расследования всех обстоятельств нападения на здание дипломатической миссии, а также наказания всех виновных.
В понедельник, 8 апреля, стало известно о нападении неизвестных на посольство России в Вильнюсе. По данным СМИ, в течение двух ночей подряд неизвестные забрасывали дипломатическое здание бутылками с зажигательной смесью.
Днем позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого 1974 года рождения.