10 апреля 2024, 12:18

МИД России осудил нападения на посольство в Литве

РИА «Новости»
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Нападения на посольства России в Вильнюсе стали результатом русофобской политики, которую проводят власти Литвы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаем нападения на посольства России в Литве результатом целенаправленной русофобской политики официальных властей», - заявила она.

Дипломат добавила, что российская сторона потребует от Литвы объективного расследования всех обстоятельств нападения на здание дипломатической миссии, а также наказания всех виновных.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о нападении неизвестных на посольство России в Вильнюсе. По данным СМИ, в течение двух ночей подряд неизвестные забрасывали дипломатическое здание бутылками с зажигательной смесью.

Днем позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого 1974 года рождения.

Литва Мария Захарова Россия
10 апреля 2024, 10:44
Власти Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
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Мощные взрывы в ночь на 10 апреля повредили объект энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

«Энергетическая инфраструктура вновь находилась под прицелом. Повреждения получил энергетический объект», - написал он.

Кипер уточнил, что также под огнем оказались объекты транспортно-логистической инфраструктуры. О каких конкретно объектах шла речь, он не рассказал.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев днем ранее сообщал, что под удар попал военный аэродром в Одессе. По его словам, с места взрыва в небо поднимался густой черный дым. Также местные жители в социальных сетях заявляли о взрыве в районе поселка Авангард, где дислоцировались, предположительно, подразделения противовоздушной обороны.

Одесса Взрывы
10 апреля 2024, 09:40
США закроют «оборонный зонтик» над Европой — Боррель
Global Look Press
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Странам Евросоюза следует нарастить свои оборонные возможности, так как США после президентских выборов могут свернуть свою помощь, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на международном форуме в Брюсселе. Об этом сообщили «Известия».

«Необходимо, чтобы граждане понимали, что американский зонтик, который защищал нас во время холодной войны и после нее, возможно, не всегда будет на месте», - сказал он.

Жозеп Боррель призвал поставить оборонные возможности в центр европейской политики и озаботиться их укреплением. Он допустил, что для этого придется взять займы.

По словам главы евродипломатии, в военном отношении Евросоюз сможет рассчитывать только на себя. Жозеп Боррель заявил, что ситуация в НАТО во многом зависит от итогов будущих президентских выборов в США.

В случае переизбрания одним из первых решений Дональда Трампа может стать выход США из НАТО , заявил его бывший советник Джон Болтон. По его словам, политик пытался добиться этого в 2018 году и теперь продолжит свое начинание.

США Международные отношения Европа Евросоюз
10 апреля 2024, 09:39
Гагаузия понесла огромные убытки из-за давления Молдавии
РИА «Новости»
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Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки. Такое мнение высказала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее слова привело РИА «Новости».

«На самом деле колоссальные убытки, но мы с этим боремся. Поэтому мы здесь для того, чтобы, несмотря на действия властей Кишинева, жители Гагаузии не чувствовали этого давления», - добавила Гуцул.

По словам главы региона, в Кишиневе хотели принять закон, предусматривающий выплату Гагаузией НДС экономическим агентам. Это могло сократить бюджет автономии на 200 миллионов леев, а это почти четверть от всего бюджета, пояснила Гуцул. Если б законопроект поддержали, то Гагаузия могла остаться без средств на многие социальные проекты, подытожила она.

Накануне Гуцул прибыла в российскую столицу с рабочим визитом. Глава автономии ищет поддержку российских властей на фоне беспрецедентного давления Молдавии.

Суд Молдавия Депутаты
10 апреля 2024, 09:37
Британия направила в Румынию истребители для слежки за Россией
Global Look Press
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Великобритания перебросила в Румынию шесть истребителей Typhoon для участия в ротационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства вблизи Черного моря. Об этом сообщили на сайте Королевских ВВС.

«Персонал <…> будет в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», - указали в ведомстве.

Британские истребители будут вылетать с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца до августа. Всего на авиационную базу прибыли около 200 военнослужащих. В том числе летчики и британский технический персонал.

По данным газеты Iltalehti , НАТО собирается разместить базу сухопутных войск блока в финском городе Миккели. Он расположен в 140 километрах от границы с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что государство несет ответственность не только за население, но и за коллективную оборону Североатлантического альянса.

Великобритания Истребители НАТО Румыния

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