МИД России осудил нападения на посольство в Литве

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«Считаем нападения на посольства России в Литве результатом целенаправленной русофобской политики официальных властей», - заявила она.

Дипломат добавила, что российская сторона потребует от Литвы объективного расследования всех обстоятельств нападения на здание дипломатической миссии, а также наказания всех виновных.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о нападении неизвестных на посольство России в Вильнюсе. По данным СМИ, в течение двух ночей подряд неизвестные забрасывали дипломатическое здание бутылками с зажигательной смесью.

Днем позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого 1974 года рождения.