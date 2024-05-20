МИД России оценил будущее договоренностей с Ираном после смерти Раиси
Власти России ожидают, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не скажется на сотрудничестве двух стран. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом на брифинге.
Отвечая на вопросы журналистов об авиакатастрофе, он выразил глубокие соболезнования иранскому правительству и народу, сообщило РИА «Новости».
Рябков заметил, что Россия, несмотря на смерть президента республики и главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему настроена на плотное сотрудничество по вопросам двусторонней и международной повестки.
«Наша линия в этом плане принципиально неизменна, она находит понимание в Тегеране. <…> И мы, безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться», - сказал он.
Вертолет с иранскими чиновниками из-за погодных условий совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.
Воздушное судно сгорело. Находившиеся на борту люди погибли, в том числе Раиси.