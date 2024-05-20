МИД России оценил будущее договоренностей с Ираном после смерти Раиси

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Отвечая на вопросы журналистов об авиакатастрофе, он выразил глубокие соболезнования иранскому правительству и народу, сообщило РИА «Новости».

Рябков заметил, что Россия, несмотря на смерть президента республики и главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему настроена на плотное сотрудничество по вопросам двусторонней и международной повестки.

«Наша линия в этом плане принципиально неизменна, она находит понимание в Тегеране. <…> И мы, безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться», - сказал он.

Вертолет с иранскими чиновниками из-за погодных условий совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.

Воздушное судно сгорело. Находившиеся на борту люди погибли, в том числе Раиси.