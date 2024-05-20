20 мая 2024, 13:09

МИД России оценил будущее договоренностей с Ираном после смерти Раиси

РИА «Новости»
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Власти России ожидают, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не скажется на сотрудничестве двух стран. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов об авиакатастрофе, он выразил глубокие соболезнования иранскому правительству и народу, сообщило РИА «Новости».

Рябков заметил, что Россия, несмотря на смерть президента республики и главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему настроена на плотное сотрудничество по вопросам двусторонней и международной повестки.

«Наша линия в этом плане принципиально неизменна, она находит понимание в Тегеране. <…> И мы, безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться», - сказал он.

Вертолет с иранскими чиновниками из-за погодных условий совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.

Воздушное судно сгорело. Находившиеся на борту люди погибли, в том числе Раиси.

Дипломатия Международные отношения Россия МИД РФ Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 13:27
Массовые шествия в память о погибшем президенте Раиси пройдут в Иране
Global Look Press
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В Иране пройдут массовые шествия в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Акции посвятят памяти о погибшем президенте. Шествия начнутся вечером в понедельник, 20 мая.

Вертолет, в котором летели Эбрахим Раиси , глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные лица, совершил жесткую посадку накануне. Никто из находившихся на борту не выжил.

В Иране объявили пятидневный траур. Временно руководить исполнительной властью в стране будет Мохаммад Мохбер.

Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи сообщил, что причиной авиакатастрофы стали погодные условия. Об этом говорил и метеоролог Евгений Тишковец. Он сообщал, что в зоне полета воздушного судна был сильный ветер и густой туман.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 12:44
Иранский посол озвучил причину жесткой посадки вертолета Раиси
Global Look Press
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Погодные условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сказал иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.

«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», - привел слова дипломата ТАСС.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что в зоне полета вертолета Раиси дул сильный ветер и стоял туман с плохо видимостью, в таких метеоусловиях летать нельзя. Он не исключил, что именно это стало косвенной или прямой причиной авиационной катастрофы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона пока не получала от Ирана просьбы в содействии расследованию причин крушения вертолета Раиси.

В связи с гибелью Раиси на территории Ирана объявили пятидневный общественный траур. Временным руководителем исполнительной власти в стране стал Мохаммад Мохбер.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 12:37
Спасатели прибыли к месту падения вертолета Раиси через 40 минут после сигнала от обломков
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После получения сигналов спасателям потребовалось 40 минут, чтобы прибыть к месту крушения вертолета президента Ирана. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд.

Заявление специалиста привело информационное агентство IRNA.

«С момента обнаружения [сигнала] от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут», - подчеркнул Коливанд.

По его словам, обломки вертолета обнаружили на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Участие в операции принимали свыше двух тысяч человек из всех сил и подразделений.

Отдельно Коливанд указал на то, что поиски проводили именно иранские спасатели. Иностранные специалисты к процессу не подключались.

Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси , министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, разбился 19 мая на северо-западе страны.

Данные о гибели Раиси и его делегации утром 20 мая подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 11:22
Си Цзиньпин после гибели Раиси обратился к властям Ирана
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин направил первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь объявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета», - сказал он.

Соболезнования иранскому народу выразили также президент России Владимир Путин , председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий , МИД Белоруссии и представители других стран.

Тегеранская фондовая биржа приостановила торги.

Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли при крушении вертолета. Спасатели завершили поисковую операцию и отправили тела в Тебриз. Временно исполняющим обязанности президента Ирана назначат Мохбера.

Дипломатия Китай Си Цзиньпин Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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