МИД России назвал условия полного разрыва отношений с США

«Там есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. Кто-то это внутри западной группы делает с упоением, некоторые - с определенной дрожью», - рассказал он.

Замминистра добавил, что Россия сама не хочет идти на подобные меры, но допускает их, если Запад решит пойти ва-банк и «отбросит последние приличия».

Ранее другой замглавы МИД, Сергей Вершинин, заявил, что попытки США и их союзников изолировать Россию не увенчались успехом , даже несмотря на попытки шантажировать отдельные страны.