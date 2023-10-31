МИД России назвал неприемлемыми атаки Израиля по территории Сирии

В переговорах дипломаты затронули тему противостояния палестинского движения ХАМАС и Израиля. Лавров напомнил об участившихся атаках территории Сирии со стороны ЦАХАЛ на фоне военной операции в секторе Газа и заявил о необходимости немедленно остановить кровопролитие в анклаве. Кроме того, российский дипломат обратил внимание на гуманитарные проблемы в регионе.

«Министры подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР», - отметили в пресс-службе.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом вопрос урегулирования ситуации в секторе Газа. Дипломаты подтвердили необходимость остановки боевых действий в регионе для защиты мирного населения.