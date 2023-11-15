МИД России назвал неизбежным создание палестинского государства
Создание суверенного палестинского государства в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке неизбежно. Такое заявление в интервью RT сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Он добавил, что в обсуждениях будущего сектора Газа мало внимания уделяют созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем.
«Нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории», - подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД РФ призвал принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. После этого сторонам нужно вернуться к прямым переговорам, добавил Лавров.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ атаковал сектор Газа и объявил о полной блокаде палестинского анклава.
Днем 15 ноября Армия обороны Израиля сообщила о четырехчасовом прекращении огня на севере сектора Газа. Режим тишины продлится до 15:00 по московскому времени.