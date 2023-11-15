МИД России назвал неизбежным создание палестинского государства

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Он добавил, что в обсуждениях будущего сектора Газа мало внимания уделяют созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем.

«Нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. После этого сторонам нужно вернуться к прямым переговорам, добавил Лавров.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ атаковал сектор Газа и объявил о полной блокаде палестинского анклава.

Днем 15 ноября Армия обороны Израиля сообщила о четырехчасовом прекращении огня на севере сектора Газа. Режим тишины продлится до 15:00 по московскому времени.