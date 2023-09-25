МИД России назвал фарсом чествование нациста в парламенте Канады

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«Это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов», - сказала она.

По словам Захаровой, чествование нацистских преступников в западных странах закончится трагедией, глобальной катастрофой.

Во время выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Канады политики приветствовали 98-летнего националиста. Он в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, которая называлась еще дивизия СС «Галиция». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота уже извинился за этот эпизод.

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Прославление в канадском парламенте нациста, который служил в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), - фарс. Подобные действия могут привести к трагедии. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия-24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.