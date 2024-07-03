МИД России исключил контакты с США по поводу инцидента в небе над Сирией

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил в беседе с 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, саммит снова доказал неизбежность формирования нового многополярного мира.

Успех России, по словам собеседника 360.ru, заметен, потому что именно она была одним из инициаторов создания Шанхайской организации. Подлесный обратил внимание на важную тенденцию - укрепляются не только экономические, но и политические связи.

У участников саммита, по его мнению, много преимуществ, среди которых - возможность создания новых экономических путей и связей, выстраивание платежных отношений в национальных валютах, обмен товарами и услугами.

«Новый миропорядок, который вырисовывается взамен старому - однополярному, где США диктовали все и всем. То, что такие разнообразные страны присутствуют в ШОС, - свидетельство того, что разноплановость и многополярность начинает иметь место», - сказал он.

В состав ШОС хочет войти Турция. Политолог заметил, что эта страна является мусульманской и занимает географически особо важное стратегическое значение. Она же входит в Североатлантический альянс, и это не мешает желанию властей Турции вступить в организацию.

Белоруссия, православное, находящееся далеко от Турции государство, также планирует стать частью ШОС, заметил Подлесный.