03 июля 2024, 16:08

МИД России исключил контакты с США по поводу инцидента в небе над Сирией

РИА «Новости»
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Россия не станет инициировать контракты с США по поводу серии опасных случаев со сближением американских беспилотников с российскими самолетами в воздушном пространстве Сирии. Об этом сказал заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости».

«Никаких контактов нет, связываться не будем», - подчеркнул он.

Рябков отметил, что инициатором этой ситуации выступили именно США.

«Начнем с того, что это американские беспилотники опасно сближались с нашими самолетами. Если бы они летали ближе к штату Техас, то и не было бы таких сближений», - добавил дипломат.

В конце июня беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС России в районе сирийской провинции Хомс на высоте порядка 8,5 тысячи метров. Генерал-майор Юрий Попов отмечал, что российский пилот продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял меры для недопущения столкновения.

США Сирия Самолеты Россия
03 июля 2024, 15:51
Черный ящик обнаружили на месте крушения Су-25 в Грузии
РИА «Новости»
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На месте крушения самолета Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Экстренные службы проводят все необходимые процедуры для полноценного расследования этого трагического происшествия. На данном этапе они идентифицировали части летательного аппарата и обнаружили черный ящик», - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что по факту ЧП следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности военного летательного аппарата. В ведомстве подчеркнули, что перед вылетом самолет прошел полную предполетную подготовку и проверку по технической документации.

О крушении Су-25 известно днем ранее, ЧП произошло в районе села Дисвели. Пи этом изначально грузинские СМИ писали о падении вертолета. Погиб один человек.

Грузия Самолеты
03 июля 2024, 14:13
Россия — не изгой. Саммит ШОС в Астане докажет многополярность мира
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил в беседе с 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, саммит снова доказал неизбежность формирования нового многополярного мира.

Успех России, по словам собеседника 360.ru, заметен, потому что именно она была одним из инициаторов создания Шанхайской организации. Подлесный обратил внимание на важную тенденцию - укрепляются не только экономические, но и политические связи.

У участников саммита, по его мнению, много преимуществ, среди которых - возможность создания новых экономических путей и связей, выстраивание платежных отношений в национальных валютах, обмен товарами и услугами.

«Новый миропорядок, который вырисовывается взамен старому - однополярному, где США диктовали все и всем. То, что такие разнообразные страны присутствуют в ШОС, - свидетельство того, что разноплановость и многополярность начинает иметь место», - сказал он.

В состав ШОС хочет войти Турция. Политолог заметил, что эта страна является мусульманской и занимает географически особо важное стратегическое значение. Она же входит в Североатлантический альянс, и это не мешает желанию властей Турции вступить в организацию.

Белоруссия, православное, находящееся далеко от Турции государство, также планирует стать частью ШОС, заметил Подлесный.

Саммиты США Турция Белоруссия Дмитрий Песков Отношения Россия Владимир Путин ШОС
03 июля 2024, 13:41
Послу Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон грата румынского дипломата
РИА «Новости»
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Посла Румынии Кристиана Истрате вызвали в МИД России и вручили ноту об объявлении persona non grata одного из сотрудников посольства страны в РФ. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Румынская сторона объявила российского дипломата персоной нон грата в конце мая, заявив о якобы нарушении им положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Имени дипломата тогда не раскрыли. Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого предупредила о том, что Россия не ответит без ответа эти действия румынских властей.

«Москва ответит на решение Румынии о признании российского дипломата персоной нон грата», - заявила она в комментарии РБК.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Бухаресте», - подчеркнули в МИД.

Международные отношения Россия МИД РФ Румыния
03 июля 2024, 13:36
Ядерная политика Трампа приведет к разжиганию гонки вооружений во всем мире
Global Look Press
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План Трампа по ускорению и расширению существующие ядерных и ракетных программ США обернется разжиганием гонки вооружений. На это указал аналитик Джо Чиринчионе в статье для Bulletin of the Atomic Scientists.

«Планы и программы, предлагаемые в „Проекте 2025“, <…> толкнут США в пропасть дорогой, опасной и дестабилизирующей ядерной конфронтации - нечто невиданного со времен худших дней Холодной войны», - заявил Чиринчионе.

Программа реформ Трампа предполагает создание новых и расширение уже действующих программ по наращиванию ядерного арсенала. Аналитик отметил, что это заставит соперников США, включая Россию, увеличить число программ по разработке и развертыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил об отсутствии оснований для пересмотра ядерной стратегии. Прямых ядерных угроз со стороны России руководство альянса не увидело.

Ядерное оружие Международные отношения Дональд Трамп

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