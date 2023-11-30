МИД РФ указал на «украинизацию» повестки дня ОБСЕ

«Нынешний глубокий кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы. С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью „украинизирована“», - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация в организации. Россия рассчитывает обсудить накопившиеся в ОБСЕ проблемы.

Самолет Лаврова прибыл в Скопье не по запланированному маршруту, а через Грецию. Болгария запретила пролетать над ее территорией официальному представителю МИД Марии Захаровой. Дипломат посчитала это «опасным прецедентом» и намекнула, что Россия может ввести зеркальные меры против функционеров НАТО. Встреча ОБСЕ стартует 30 ноября и продлится до 1 декабря.