МИД РФ указал на никчемность ПАСЕ из-за слов о нелегитимности Путина

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«Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив Владимира Владимировича. Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность», - отметил он.

Дипломат напомнил, что легитимность глав государств определяет воля граждан, которые их избирают, а не «заказные заключения международных организаций».

Аскальдович посоветовал представителям ассамблеи переключиться на вопросы притеснения русскоязычных граждан в странах Прибалтики и «бесчеловечную мигрантскую политику».

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина 17 марта. После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «мусовские решения являются дешевеньким сценарием на британские деньги».