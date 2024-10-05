МИД РФ оценил прошедшие слушания в Гааге по правам в Керченском проливе

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», - сказал он.

Кузьмин выразил мнение, что судьям после слушаний «есть, над чем подумать». Российские интересы отстаивала большая команда, на слушаниях выступили разные эксперты и свидетели.

Ранее в Международная федерация прав человека (FIDH) направила МУС запрос на выдачу ордеров журналистам и политикам из РФ. В списке оказались телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.