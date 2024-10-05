05 октября 2024, 23:22

МИД РФ оценил прошедшие слушания в Гааге по правам в Керченском проливе

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Слушания в МУС в Гааге по украинскому иску о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для российской стороны, Россия на заседании представила аргументированную позицию. Об этом рассказал глава россицской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, его слова привело РИА «Новости».

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», - сказал он.

Кузьмин выразил мнение, что судьям после слушаний «есть, над чем подумать». Российские интересы отстаивала большая команда, на слушаниях выступили разные эксперты и свидетели.

Ранее в Международная федерация прав человека (FIDH) направила МУС запрос на выдачу ордеров журналистам и политикам из РФ. В списке оказались телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Черное море Суд Россия МИД РФ
05 октября 2024, 21:51
«Хезболла» выпустила ракеты по военному комплексу на севере Израиля
РИА «Новости»
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Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба движения, ее процитировало РИА «Новости».

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», - сказано в сообщении.

Во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана произошел мощный взрыв. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным ЦАХАЛ в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон. Попытки зайти к Одайсе дважды провалились.

Израиль Ракеты Военные Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
05 октября 2024, 19:40
Почти 100 человек подхватили опасную инфекцию в Гонконге, четверо погибли
Pxhere
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Более 90 человек в специальном административном районе (САР) в Гонконге заразились стрептококковой инфекцией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный центр защиты здоровья при депздраве.

Всего заболел 91 человек, 40 из них выписали из больницы, 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии. Еще четыре человека - в тяжелом состоянии, столько же скончались.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Согласно результатам эпидемиологического расследования, до появления симптомов 75 человек контактировали с сырой рыбой.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию.

Болезни Гонконг
05 октября 2024, 18:14
Поляки возмутились из-за строительства американской АЭС
РИА «Новости»
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Строительство американской АЭС в Польше — рядом с недостроенной советской возмутило местных жителей, сообщила газета The New York Times. Строителей из США призвали возвести объект в другом месте.

«Это одно из самых красивых мест в Польше», - заявил священник католической церкви в Вейхерове Даниэль Новак.

Жители Хочева, где планируют построить АЭС, против станции, однако считают, что власти все же реализуют объект.

«Это определенно произойдет, определенно», - отметил курирующий проект чиновник Мачей Бандо.

В начале сентября в Киевской области тлели и горели торфяники. По словам синоптика Евгения Тишковца, радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могли достигнуть территории Польши всего за сутки.

Строительство американской АЭС в Польше - рядом с недостроенной советской возмутило местных жителей, сообщила газета The New York Times. Строителей из США призвали возвести объект в другом месте.

США СССР Строительство Польша АЭС
05 октября 2024, 16:26
Западные военные предупредили о создании почти полсотни бригад НАТО
Global Look Press
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Североатлантический альянс сформирует еще 49 боеспособных бригад. Об этом сообщил телеканал Welt.

По данным, представленным американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье, общее число боеспособных бригад НАТО увеличится до 131.

«Это означает создание дополнительно 49 крупных соединений, которые в бундесвере насчитывают примерно по пять тысяч военнослужащих», - отметило издание.

Для поддержки военных создадут новые корпуса и штаб-квартиры дивизий. Руководство НАТО также в пять раз увеличит число подразделений противовоздушной обороны: с 293 до 1467. На такие меры альянс пойдет под предлогом защиты от якобы исходящей от России угрозы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что в НАТО усиливается кризис , несмотря на расширение блока. По его мнению, некоторые страны альянса отстаивают свои интересы, из-за чего в организации происходит раскол.

Германия НАТО

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