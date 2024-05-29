МИД рассказал о последствиях запрета на импорт СПГ из России

Экспортеры смогут противостоять ограничениям, если они будут использовать опыт переориентации на другие рынки, отметил представитель дипломатического ведомства. Несмотря на русофобские заявления президента Франции Эммануэля Макрона, МИД России надеется, что компания TotalEnergies будет прагматичной в принятии решения по «ЯМАЛ СПГ» в том случае, если Евросоюз действительно введет санкции.

«Вместе с тем надеемся, что при принятии решений французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности», - указал Биричевский.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников сообщил, что Россия сможет найти покупателей СПГ, если ЕС ограничит его импорт. По словам дипломата, спрос на энергетический ресурс растет.