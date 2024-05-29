29 мая 2024, 08:42

МИД рассказал о последствиях запрета на импорт СПГ из России

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Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского СПГ, но эти ограничения приведут к ряду негативных экономических последствий, в том числе к росту цен на сырье и финансовым издержкам для компаний. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Экспортеры смогут противостоять ограничениям, если они будут использовать опыт переориентации на другие рынки, отметил представитель дипломатического ведомства. Несмотря на русофобские заявления президента Франции Эммануэля Макрона, МИД России надеется, что компания TotalEnergies будет прагматичной в принятии решения по «ЯМАЛ СПГ» в том случае, если Евросоюз действительно введет санкции.

«Вместе с тем надеемся, что при принятии решений французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности», - указал Биричевский.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников сообщил, что Россия сможет найти покупателей СПГ, если ЕС ограничит его импорт. По словам дипломата, спрос на энергетический ресурс растет.

Запреты Санкции Россия Евросоюз Экономика
29 мая 2024, 09:34
КНДР отправила около 150 воздушных шаров с навозом в Южную Корею
Unsplash
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КНДР направила около 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Вечером во вторник, 28 мая, военные Южной Кореи зафиксировали пересечения границ некими объектами. В разных уголках страны упали воздушные шары. Внутри них оказался навоз, батарейки и другие отходы.

«Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Такое событие стало, предположительно, ответной мерой КНДР на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Как уточнил ТАСС , об этом предупреждал замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль. Он заявил, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. Министр уточнил, что люди на себе испытают, насколько трудно убирать отходы.

Несколько дней назад КНДР пыталась запустить второй разведывательный спутник. Однако старт объекта оказался неудачным. Жителей Окинавы призвали спрятаться из-за запуска ракеты.

Северная Корея Военные Южная Корея КНДР Мусор
29 мая 2024, 07:49
Ким Чен Ын пообещал удержать США от военного вмешательства
РИА «Новости»
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Северная Корея сможет удержать США в том случае, если Белый дом решит вмешаться в ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

Он выступил в Академии национальной обороны и рассказал, что на начальном этапе конфликта Северная Корея разобьет наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи. По словам Ким Чен Ына, страна находится на пути «коренной» модернизации» военно-промышленного комплекса и сможет дать отпор иностранным военным.

«Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове», - подчеркнул лидер КНДР.

Ранее Северная Корея объявила о запуске ракеты-носителя со спутником. Пуск пройдет в период с 27 мая по 4 июня. В 2023 году страна уже пыталась запустить на орбиту разведывательный спутник, но на третьей ступени произошла авария. По данным ЦТАК, проблемы возникли в системе аварийной детонации.

США Северная Корея Ким Чен Ын Белый дом в США Военные КНДР
29 мая 2024, 07:33
В США рассказали об отказе Китая от помощи России из-за Байдена
РИА «Новости»
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Китайский лидер Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие России, но отказался идти на этот шаг после телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Такое заявление сделал в колонке для газеты The Washington Post (WP) обозреватель Дэвид Игнейшес.

В материале он ссылается на источники в администрации президента. По их данным, Китай якобы был готов передать российской стороне оружие сразу после начала спецоперации. Однако в марте 2022 года лидеру КНР позвонил Байден. Он сообщил, что США примут ответные меры.

Как отметил журналист, эти слова спровоцировали «гневную реакцию» Си.

Председатель КНР даже спросил, не угрожает ли ему Байден. Как утверждают источники Игнейшеса, после этой беседы Си Цзиньпин отказался поставлять оружие России напрямую.

Председатель КНР якобы поручил бывшему вице-премьеру Госсовета Китая Лю Хэ проконтролировать оказание скрытой помощи России в боевых действиях. А Украине и ее западным союзникам передал предложения о мирном решении конфликта, указал Игнейшес.

США Россия Оружие Китай Джо Байден
29 мая 2024, 07:07
Предложенное США эмбарго не заставит Россию свернуть с пути — посол
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Антироссийские санкции не обрушили экономику страны. Возможное эмбарго не заставит Россию изменить свои планы, заявил посол Анатолий Антонов заявил в Telegram-канале диппредставительства.

«Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал», - предупредил он.

Дипломат напомнил, что с феврале 2022 года Штаты ввели более 4,5 тысяч санкций против физических и юридических лиц по всему миру, в том числе в России. Однако объективные данные о состоянии отечественной экономики показали, что это не помешало ее развитию.

Антонов предупредил, что предложение Белого дома ввести торговое эмбарго против России скажется на самих США и его союзниках в Европе. Российское же правительство, по его словам, использует новое ограничение как импульс к импортозамещению.

Замсоветника президента США по национальной безопасности Далип Сингх объявил о возможном эмбарго на российский экспорт. Он признал, что Россия трансформировала собственную экономику.

США Санкции Россия Экономика

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