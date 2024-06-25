МИД раскрыл условие для визита Ким Чен Ына в Россию

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Он подчеркнул, что визит Ким Чен Ына состоится после того, как будет разработана база для подписания документов. Дипломат добавил, что северокорейский лидер выразил желание приехать в Россию и получил приглашение.

«Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом», - заключил Руденко.

Ранее президент Владимир Путин посетил КНДР и Вьетнам. Газета The New York Times сообщила, что четырехдневная поездка российского лидера сильно разозлила Белый дом. Издание назвало визит Путина в Северную Корею серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на поездку предсказуемой. По его словам, сотрудничество России и КНДР вызывает непонимание у Европы и США.