МИД раскрыл подробности назначения нового посла Финляндии в России
Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом ТАСС рассказал директор второго европейского департамента Сергей Беляев.
«Это решение могло быть принято исключительно после согласия российской стороны», - отметил он.
Беляев назвал Лиивалу высокопрофессиональным и опытным дипломатом.
«Она неоднократно трудилась в финской дипломатической миссии в Москве, содействовала развитию взаимовыгодных отношений России и Финляндии», - добавил директор департамента МИД.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявлял, что страна вновь откроет закрытую с осени 2023 года границу с Россией в случае принятия законодательства о беженцах. Он объяснял, что норма закона ограничит выдачу убежища просителям, которые прибудут с российской стороны.
Президент республики отмечал, что политического диалога с Россией в настоящее время нет , но признал, что вести его необходимо.