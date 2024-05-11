11 мая 2024, 09:43

МИД раскрыл подробности назначения нового посла Финляндии в России

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Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом ТАСС рассказал директор второго европейского департамента Сергей Беляев.

«Это решение могло быть принято исключительно после согласия российской стороны», - отметил он.

Беляев назвал Лиивалу высокопрофессиональным и опытным дипломатом.

«Она неоднократно трудилась в финской дипломатической миссии в Москве, содействовала развитию взаимовыгодных отношений России и Финляндии», - добавил директор департамента МИД.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявлял, что страна вновь откроет закрытую с осени 2023 года границу с Россией в случае принятия законодательства о беженцах. Он объяснял, что норма закона ограничит выдачу убежища просителям, которые прибудут с российской стороны.

Президент республики отмечал, что политического диалога с Россией в настоящее время нет , но признал, что вести его необходимо.

Финляндия Россия
11 мая 2024, 20:34
Пожилые экоактивистки атаковали витрину с хартией вольностей в Британии
Freepik
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Задержанием закончилась протестная акция в Британской библиотеке двух пожилых экоактивисток. Пенсионерки пытались разбить витрину с хартией вольностей. Когда им это не удалось, женщины приклеили себя к стенду и подняли плакаты с требованием остановить добычу нефти. Об этом со ссылкой на заявление полиции Лондона сообщила газета The Guardian.

В пресс-службе ведомства заявили, что атаку на документ XIII века совершили 82-летняя Сью Парфитт из Бритстоля и ее соратница, 85-летняя Джудит Брюс из Суонси. С собой бабушки принесли стамеску и молоток, которыми пытались разбить стекло стенда.

В пресс-службе Британской библиотеки уточнили, что акцию прервала служба безопасности. Ее сотрудники задержали престарелых дебоширок и передали их полиции. В учреждении подчеркнули, что исторический документ не пострадал, а витрина получила незначительные повреждения.

Надолго в отделе полиции экоактивистки не задержались. Сторонники пенсионерок внесли за них залог. Но теперь участницам акции предстоит судебное заседание, которое пройдет 20 июня.

В начале марта выступающие против вырубки леса для расширения завода Tesla под Берлином экоактивисты сожгли подстанцию, которая питала предприятие. В результате без света остался пригород Эркнер и два района немецкой столицы. В лесу участники акции живут с февраля и, по словам местных жителей, навредили природе брошенным мусором больше, чем завод.

Великобритания Протесты Общественные акции Экология
11 мая 2024, 19:39
В Турции раскритиковали поступок посла Израиля на трибуне ООН
Global Look Press
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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, измельчивший Устав ООН в шредере на выступлении в Генассамблее, не признал международное право. Об этом написал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в соцсети X.

Челик назвал отрадным то, вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрят снова. Также он напомнил, что резолюцию, расширяющую права страны в организации, приняли подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.

«Но тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине, продемонстрировал, что в Израиле не признают международное право», - написал политик.

В минувшую пятницу постпред Израиля измельчил с помощью шредера Устав ООН. Кроме того, Эрдан раскритиковал проект резолюции с рекомендацией к Совбезу ООН «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины во всемирную организацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации, а также направила Совбезу рекомендации положительно рассмотреть вопрос о членстве страны.

Турция Израиль ООН Палестина
11 мая 2024, 18:40
Работник ресторана в США мочился на продукты
Unsplash
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В Канзас-Сити задержали 21-летнего сотрудника ресторана Джейса Хэнсона, который мочился в маринованные огурцы, засовывал в штаны листья салата и снимал все это на видео, а затем публиковал в интернете. Об этом сообщила газета The New York Post.

Молодой человек меньше месяца проработал в Hereford House. За это время он не менее 20 раз испортил продукты. На допросе Хэнсон заявил полицейским, что к хулиганству его подстрекали мужчины с сайта знакомств. Он добавил, что «просто делал глупости».

Одной из жертв хулигана стал местный житель Джон Дюрретт. Вместе с матерью он ужинал в Hereford House. Через несколько часов у мужчины началось расстройство желудка.

В общей сложности порядка 140 человек обедали в стейк-хаусе за то время, пока Хэнсон там работал.

Американцу грозит лишение свободы в течение 13 месяцев и штраф в размере 100 тысяч долларов.

Ранее в Узбекистане более 50 человек отравились на свадьбе. Пострадавших госпитализировали с тошнотой и рвотой.

США Мужчины Полиция Продукты Рестораны
11 мая 2024, 17:44
Пожар произошел на территории АЭС во Франции
Global Look Press
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Вечером 10 мая в административном здании на территории действующей АЭС «Сент-Альбан» в департаменте Изер во Франции начался пожар. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала, возгорание произошло в одном из офисов. На вызов выехали 30 пожарных. Около 01:00 огонь ликвидировали. Жандармы устанавливают причины пожара.

Угрозы для работы атомного объекта нет. Информацию о пострадавших телеканал не привел.

В конце апреля пожар вспыхнул в машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» в Японии. После ЧП оператор объекта Chugoku Electric решил перенести запуск энергоблока с августа на декабрь 2024 года.

В феврале из-за возгорания на АЭС «Шинон» во Франции остановили работу двух реакторов.

Пожары Франция АЭС

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