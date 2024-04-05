МИД раскрыл цели Запада в отношении Армении

В министерстве подчеркнули, что Запад пытается «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», а также вбить клин между странами региона и их соседями.

В сообщении отметили, что это может привести к крайне негативным последствиям для безопасности и экономического развития региона.

Таим образом МИД отреагировал на встречу представителей высокого уровня в формате Армения - США - ЕС и призвал армянское руководство не дать Западу обмануть себя «эфемерными обещаниями».

Ранее минобороны Армении и Азербайджана выступили с взаимными обвинениями в обстреле позиций своих сил на границе.