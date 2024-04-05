05 апреля 2024, 20:26

МИД раскрыл цели Запада в отношении Армении

РИА «Новости»
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США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников с территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Запад пытается «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», а также вбить клин между странами региона и их соседями.

В сообщении отметили, что это может привести к крайне негативным последствиям для безопасности и экономического развития региона.

Таим образом МИД отреагировал на встречу представителей высокого уровня в формате Армения - США - ЕС и призвал армянское руководство не дать Западу обмануть себя «эфемерными обещаниями».

Ранее минобороны Армении и Азербайджана выступили с взаимными обвинениями в обстреле позиций своих сил на границе.

США Армения Запад МИД РФ
05 апреля 2024, 20:01
Гагаузия пригрозила отделиться от Молдавии
РИА «Новости»
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Гагаузия объявит о независимости в случае объединении Молдавии и Румынии. Такое заявление глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать… Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», - написала она.

Гуцул выразила уверенность, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию.

Ранее Гуцул призвала власти Молдавии дружить с Россией. Она подчеркнула, что странам необходимо сотрудничать по многим направлениям.

После президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гуцул членом правительства. Она заявила, что глава Гагаузии якобы работает на «преступную группировку» «Шор», а не на жителей автономии. Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее из-за визита в Россию.

Молдавия Россия Румыния
05 апреля 2024, 19:47
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе
РИА «Новости»
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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций сил на границе. С аналогичным заявлением выступила азербайджанская сторона, сообщил «Царьград».

По данным ведомства Армении, атака произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа. Там назвали дезинформацией сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона открыла огонь по позициям республики.

Азербайджанское оборонное ведомство также сообщило, что ВС Армении с целью создания почвы для очередных провокаций попытались провести работы по совершенствованию траншеи перед позициями армии Азербайджана.

«В результате принятых подразделениями азербайджанской армии неотложных мер проводимые работы были немедленно остановлены», - подчеркнули в МО.

В конце марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Он также прогнозировал, что конфликт начнется уже в апреле.

Армения Армия Азербайджан
05 апреля 2024, 19:42
Работу аэропортов в Нью-Йорке приостановили из-за землетрясения
Freepik
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Работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Речь идет об аэропортах имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк в штате Нью-Йорк. Специалисты проведут проверку воздушных гаваней на возможные повреждения после произошедшего землетрясения.

«Аэропорты <…> полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий», - сказала Хокул.

В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка. Из-за поздземных толчков прервали заседание Совбеза ООН, которое проходило в штаб-квартире организации. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.

Нью-Йорк Землетрясения
05 апреля 2024, 19:39
Власти Нью-Йорка заявили об отсутствии опасности для жителей после землетрясения
Freepik
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После землетрясения магнитудой 5,1 в штате Нью-Джерси власти не выявили каких-либо повреждений, угрожающих жизни людей. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки магнитудой 5,1 балла зафиксировали днем в штате Нью-Джерси.

Изначально рядом с Нью-Йорком отметили магнитуду землетрясения в 5,5, позже она снизилась до отметки в 5,1.

Очаг подземных толчков расположен на глубине 10 километров.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила об информировании президента США Джо Байдена о землетрясении. Она уточнила, что американскому лидеру докладывает обстановку его команда, отслеживающая потенциальные последствия стихийного бедствия.

Нью-Йорк Землетрясения

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