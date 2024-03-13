МИД прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Армении

Гагаузская автономия на юге Молдавии рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией. Она попросила о прямых поставках газа по льготной цене и торговых преференциях, заявила на брифинге в Кишиневе глава региона Евгения Гуцул. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от „Газпрома“ по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», - сказала она.

Евгения Гуцул напомнила, что автономия договорилась с турецкими предпринимателями о поставках газа по сниженной цене. По ее словам, руководство Молдавии сорвало эту сделку.

Глава региона заявила об открытости российского рынка для гагаузских компаний. По словам Евгении Гуцул, стороны обсудили предоставление экспортерам льгот на акцизы, пошлины и другие преференции.

Гагаузия продолжит сотрудничать с Россией, несмотря на позицию Молдавии , заявила глава автономии на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Они обсудили вопросы взаимной торговли.