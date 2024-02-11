МИД проинформировал об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз
Случаи отказа в выдаче шенгенских туристических виз россиянам не являются массовыми, консульские учреждения продолжают оформлять документы. Об этом РИА «Новости» заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят», - указал он.
Представитель МИД напомнил, что визы гражданам России выдают консульские учреждения Франции, Италии и Испании. Он отметил, что власти могут не уведомлять о причинах отказа в выдаче.
«В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер», - добавил дипломат.
Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза временно прекратило действовать 2 сентября 2022 года. Получить их стало дороже и сложнее.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о закрытии 26 российских загранучреждений. По ее словам, это может стать препятствием для организации выборов за рубежом.