МИД проинформировал об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз

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«Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят», - указал он.

Представитель МИД напомнил, что визы гражданам России выдают консульские учреждения Франции, Италии и Испании. Он отметил, что власти могут не уведомлять о причинах отказа в выдаче.

«В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер», - добавил дипломат.

Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза временно прекратило действовать 2 сентября 2022 года. Получить их стало дороже и сложнее.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о закрытии 26 российских загранучреждений. По ее словам, это может стать препятствием для организации выборов за рубежом.