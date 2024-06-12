12 июня 2024, 13:36

МИД призвал освободить задержанную в Дании россиянку, подозреваемую в «шпионаже»

РИА «Новости»
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Власти Дании не предоставили никаких доказательств причастности задержанной россиянки к «шпионажу». Посольство потребовало немедленно освободить соотечественницу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как пояснили в датских спецслужбах, задержание связано с публикациями на днях в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», - добавила дипломат.

По ее словам, Дания, претендующая на статус правового государства, занялась «чисткой» собственного населения ради дискредитации организации соотечественников. Под ударом спецслужб может оказаться любой россиянин, проживающий на территории королевства, предупредила Захарова.

Посол Владимир Барбин назвал задержание россиянки в Дании беспардонной провокацией. Он добавил, что женщину задержали из-за лживых публикаций в датской прессе.

Дания Задержания Шпионаж Мария Захарова Россия
12 июня 2024, 13:44
Россию и Грузию назвали заинтересованными в восстановлении отношений
Unsplash
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Россия не будет отзывать признание о независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом Lenta.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он прокомментировал информацию о подготовке Грузии к открытию посольства в Москве и отметил, что восстановление дипотношений выгодно обеим странам. Депутат не исключил, что в российской столице откроется дипломатическое ведомство, и выразил надежду на то, что контакты двух государств снова наладятся.

«Это может соответствовать действительности, а может быть пока еще только предположением», - констатировал парламентарий.

Затулин добавил, что главным камнем преткновения в отношениях двух стран осталось признание Россией Южной Осетии и Абхазии самостоятельными государствами. Он напомнил, что в Грузии временами обостряется «охота» за теми, кто поддерживал их независимость.

Ранее МИД Абхазии раскритиковал высказывание грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о желании присоединить республику. Дипломаты назвали это заявление популизмом.

Грузия Дипломатия Абхазия Депутаты Россия Южная Осетия
12 июня 2024, 12:46
Посла Австрии вызывали в МИД до выдворения российского журналиста
РИА «Новости»
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Австрийского посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД России для выяснения претензий Австрии в отношении российских журналистов, но не получили внятного ответа. Это было примерно за две недели до выдворения корреспондента Ивана Попова, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы провели встречу, примерно часовую, в ходе которой пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего. Была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств <…> есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать», - отметила Захарова.

По словам дипломата, конкретного названия отдела или контакта человека, к которому российские журналисты могли обратиться по этому вопросу, посол не предоставил.

Заявив протест против отношения к представителям прессы, МИД «перешел в позитиву» и предложил Австрии «найти какие-то развязки», принять «взаимоприемлемые решения». Австрийский посол пообещал сделать все возможное, но сложилось впечатление, что он «слабо владеет ситуацией» и по факту мало что может сделать, добавила Мария Захарова.

Россия, в свою очередь, решила отозвать аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. В МИД предупредили, что если дискриминация российских представителей СМИ в Австрии продолжится, ответные меры затронут и ее журналистов.

Австрия Мария Захарова Россия МИД РФ
12 июня 2024, 11:02
Россия и Китай построят международную лунную станцию
Freepik
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Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

С помощью станции специалисты будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе посвященные изучению Луны, эксперименты и проверку технологий. В пояснительной записке отметили, что проект будет служить платформой для обеспечения беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на спутнике Земли. Первые миссии по строительству станции планируются на 2026 год.

Соглашение также будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая и развитию космической сферы.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о главных целях российской космонавтики. По его словам, ими являются создание и размещение на орбите группировок спутников, а также строительство новой космической станции.

Луна Россия Космос Китай
12 июня 2024, 10:32
Ливан выпустил по Израилю около 90 снарядов
Global Look Press
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Ливан запустил в сторону Израиля около 90 снарядов, сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале. В нескольких районах страны вспыхнули пожары.

«Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля», - уточнили в израильской армии.

После в ЦАХАЛ сообщили, что на севере Израиля вновь звучали сирены воздушной тревоги.

Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.

Ранее политолог Саймон Ципис назвал высокой вероятность начала боевых действий в Ливане. Однако операция Израиля вряд ли будет широкомасштабным сухопутным наступлением.

Израиль Пожары Конфликт Израиля и Палестины

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