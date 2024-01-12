МИД пригрозил Латвии болезненным ответом на конфискацию «Дома Москвы» в Риге
Латвию ждет болезненный ответ России на конфискацию Дома Москвы в Риге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. Она назвала случившееся беззаконием.
По словам Захаровой, материальная и другая ответственность за это полностью лежит на местных властях.
«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», - предупредила она.
В конце декабря спецслужбы ворвались в здание Дома Москвы в Риге. Работникам этого культурно-делового центра устроили допрос, после чего забрали их телефоны. На входе в здание поставили пост охраны, в помещениях описали имущество. Накануне Латвия распорядилась, чтобы Дом Москвы передали в государственную собственность якобы для предотвращения угроз безопасности. Российское посольство в Латвии расценило это как грабеж.