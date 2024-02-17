МИД предупредил россиян о насильнике в Абхазии

По данным ведомства, в 2019 Абухба избил и изнасиловал россиянку. За это его приговорили к девяти годам лишения колонии строгого режима. Но Верховный суд Абхазии смягчил приговор, и 2 февраля преступник вышел на свободу.

«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания», - заявили в МИД.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство предупредило россиян о том, что путешествия на абхазские курорты несут риски для безопасности.

В начале февраля российский турист погиб, сорвавшись с канатной дороги в Абхазии. Мужчина ехал на канатке через реку по пути на Гегский водопад в Рицинском реликтовом национальном парке, но в какой-то момент она оборвалась.