МИД предупредил о необходимости корректировки бюджета из-за Армении

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По информации дипломатического ведомства, ОДКБ сейчас занимается проработкой связанных с бюджетом вопросов. В МИД также подчеркнули, что перераспределение взносов пока не обсуждается. Дипломаты рассказали, что бюджет будет корректироваться за счет отзыва Арменией сотрудников в соответствующих структурах.

«По каким-то параметрам Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть», - добавили в МИД.

В ведомстве также констатировали, что ОДКБ продолжит работать в штатном режиме.

Ранее Армения отказалась присоединяться к финансированию бюджета организации. Премьер-министр республики Никол Пашинян сообщал, что страна заморозила свое участие в этой структуре.