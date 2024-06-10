МИД предупредил о необходимости корректировки бюджета из-за Армении
Армянское руководство отказалось внести начисленный взнос в ОДКБ, поэтому организации придется скорректировать бюджет на текущий год. Об этом РИА «Новости» заявили в российском МИД.
По информации дипломатического ведомства, ОДКБ сейчас занимается проработкой связанных с бюджетом вопросов. В МИД также подчеркнули, что перераспределение взносов пока не обсуждается. Дипломаты рассказали, что бюджет будет корректироваться за счет отзыва Арменией сотрудников в соответствующих структурах.
«По каким-то параметрам Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть», - добавили в МИД.
В ведомстве также констатировали, что ОДКБ продолжит работать в штатном режиме.
Ранее Армения отказалась присоединяться к финансированию бюджета организации. Премьер-министр республики Никол Пашинян сообщал, что страна заморозила свое участие в этой структуре.