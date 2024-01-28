МИД подтвердил сообщения о намерении гендиректора МАГАТЭ посетить Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию. В том числе он приедет на Запорожскую АЭС. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Гросси поучаствует в Москве в межведомственных консультациях МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС.
«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», - подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что перед консультациями Гросси приедет на Запорожскую АЭС, посещение состоится во время ротации специалистов МАГАТЭ.
Ранее представители международного агентства обнаружили мины в буферной зоне по периметру ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ предупредил об угрозе крупной аварии из-за боевых действий в регионе. Он назвал ситуацию с ядерной безопасностью на станции неустойчивой.