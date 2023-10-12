МИД подтвердил гибель четырех россиян в ходе атаки ХАМАС на Израиль

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«Сейчас посольство в Тель-Авиве и представительство при Палестинской национальной администрации принимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести», - уточнили в ведомстве.

МИД России призвал стороны конфликта к деэскалации насилия и соблюдению международного гуманитарного права.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории страны. Кроме того, в приграничные зоны вторглись вооруженные боевики, которые напали на местных жителей и взяли более 100 заложников.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. По данным на утро 12 октября, при ударах ЦАХАЛ в Газе погибли более 1,2 тысячи человек.