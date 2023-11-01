МИД передал Израилю, Палестине и Египту списки россиян для эвакуации из Газы

«Министерством иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимаются всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного выхода российских граждан из сектора Газа», - говорится в заявлении.

Представители МИД назвали обстановку в палестинском анклаве крайне тяжелой и попросили граждан России в секторе Газа оставаться на связи с ведомством, «принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности» и следить за сообщениями МИД России и российских дипломатических миссий.

Ранее КПП «Рафах» на египетской границе открылся для машин скорой помощи , на которых из сектора Газа эвакуируют иностранных граждан и палестинцев, имеющих зарубежный паспорт. Разрешение на выезд из анклава получили более 500 человек. Раненых перевезут в две больницы, располагающихся в египетской провинции Северный Синай.