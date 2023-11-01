01 ноября 2023, 18:52

МИД передал Израилю, Палестине и Египту списки россиян для эвакуации из Газы

МИД России / Telegram
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МИД предпринял все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность российским гражданам, находящимся в секторе Газа. Дипломаты направили списки россиян, готовых к эвакуации, властям задействованных стран. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

«Министерством иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимаются всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного выхода российских граждан из сектора Газа», - говорится в заявлении.

Представители МИД назвали обстановку в палестинском анклаве крайне тяжелой и попросили граждан России в секторе Газа оставаться на связи с ведомством, «принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности» и следить за сообщениями МИД России и российских дипломатических миссий.

Ранее КПП «Рафах» на египетской границе открылся для машин скорой помощи , на которых из сектора Газа эвакуируют иностранных граждан и палестинцев, имеющих зарубежный паспорт. Разрешение на выезд из анклава получили более 500 человек. Раненых перевезут в две больницы, располагающихся в египетской провинции Северный Синай.

Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 19:03
Политика Зеленского обернется для Украины началом гражданской войны — экс-советник Кучмы
Официальный сайт президента Украины
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Репрессивный режим и внутренняя политика президента Украины Владимира Зеленского приведут к гражданской войне в стране. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он обратил внимание, что при Зеленском граждане Украины подвергаются арестам и расправам. По мнению Соскина, украинскому лидеру и его команде беспрекословно подчиняются судебная ветка власти, а также прокуратура и другие государственные структуры.

«Это путь к гражданской войне», - подчеркнул политолог.

Бывший советник Кучмы предсказал, что уровень поддержки Зеленского будет опускаться вместе с температурой на Украине. Зимой украинцы из-за холода и нехватки продовольствия выступят против главы государства, сообщил Соскин.

Ранее отставку Зеленского предрек бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Уменьшение финансирования украинской армии со стороны Белого дома и потери ВСУ при контрнаступлении могут стать причиной для отставки лидера Украины, отметил американский эксперт.

Владимир Зеленский Украина
01 ноября 2023, 17:38
МИД Иордании отозвал своего посла в Тель-Авиве
unsplash.com
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Министерство иностранных дел Иордании немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве. Об этом сообщило агентство Petra.

Заместитель премьер-министра Иордании Айман Сафади решительно осудил действия израильской стороны в секторе Газа, в результате которых гибнет множество невинных людей. Он также потребовал от Израиля не возвращать своего посла в Иорданию, который ранее покинул королевство.

«Возвращение послов будет связано с прекращением войны Израиля в Газе», - говорится в публикации.

Сафади добавил, что Иордания продолжит работать над прекращением конфликта в палестинском анклаве и предоставлением гуманитарной помощи.

Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с радикалами палестинского движения ХАМАС в глубине сектора Газа. До этого ЦАХАЛ ликвидировал десятки террористов и захватил большое количество вооружения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
01 ноября 2023, 17:24
МИД заявил, что Россия решает вопросы эвакуации своих граждан из сектора Газа
РИА «Новости»
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Россия с момента эскалации палестино-израильского конфликта работает над тем, чтобы ее граждане смогли покинуть сектор Газа. Вопрос решается совместно с властями Израиля, Египта и представителями Палестины, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Об этом написал ТАСС.

«Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами: и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами - с тем, чтобы через КПП „Рафах“ вывести наших граждан», - подчеркнул Богданов.

Он заверил, что будет рад любым подвижкам в этом направлении, но пока «надо уточнять», есть ли они.

Сегодня, 1 ноября, из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» выехали первые иностранцы. В составленный представителями ХАМАС и опубликованный накануне список тех, кто сможет покинуть сектор Газа, россияне не вошли. В перечне были, в частности, граждане Австрии, Австралии, Болгарии, Чехии, Японии, а также работники Красного Креста.

Израиль Египет Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 16:52
Йеменские повстанцы обнародовали кадры запуска ракет по Израилю
unsplash.com
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Повстанцы шиитского движения «Ансар Аллах» из Йемена обнародовали кадры запуска ракет по территории Израиля. Видео появилось на их сайте.

Ролик выпустили под названием «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Целями при запуске снарядов были «сионистские образования на оккупированных территориях Палестины», говорится в комментарии к видео.

Днем 1 ноября йеменские военные атаковали территорию Израиля , заявил представитель армии страны бригадный генерал Яхья Сари. Накануне также сообщилось, что хуситы Йемена несколько раз ударили по объектам в Израиле с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви подчеркнул, что государство не находится в состоянии войны с Йеменом , несмотря на заявления движения «Ансар Аллах». Израиль объявлял войну только ХАМАС, резюмировал дипломат.

Израиль Ближний Восток

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