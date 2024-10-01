01 октября 2024, 10:37

МИД ответил на угрозы Эстонии и Финляндии о перекрытии Финского залива

Unsplash
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Россия будет расценивать полную блокаду Финского залива для судоходства как нарушение международного права. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД РФ.

Дипломаты прокомментировали угрозы Финляндии и Эстонии перекрыть российским кораблям доступ в акваторию Финского залива.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что в нормах международного права нет положений, позволяющих вводить против страны меры по ограничению судоходства.

«Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», - добавили представители МИД.

По их словам, в этом случае Финляндия и Эстония не имеют права препятствовать российскому судоходству и контролировать его.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило указал на необходимость перекрыть Финский залив для российского флота. Он предложил разработать вместе с финской стороной схему для полного «запрета» движения кораблей РФ.

Финляндия Эстония МИД РФ
01 октября 2024, 10:52
«Израиль сильно подставляется». Операции ЦАХАЛ в Ливане предрекли тяжелые последствия
Global Look Press
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Израиль объявил о начале наземной операции «Стрелы севера» в районе границы на юге Ливана. Это конкретное решение кабмина израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, рассказал 360.ru историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Решение крайне рискованное. Это уже третья ливанская война Израиля. Предыдущие были в 1982 и 2006 годах», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что последняя война закончилась для Израиля печально: никакой победы не было, а армия понесла огромные потери.

«Вот сейчас, начиная именно наземное вторжение, Израиль, конечно, руководимый нынешним премьером, очень сильно подставляется, потому что одно дело воевать с группировкой „Хезболла“ (до того была группировка ХАМАС), и другое дело воевать с государством Ливан, на стороне которого и Лига арабских государств, и в целом исламский мир», - заявил Станкевич.

Очень многое будет зависеть от реакции исламского мира и Соединенных Штатов на решения Нетаньяху, считает политолог.

«Риск крупной региональной войны встает в полный рост, и сейчас понятно, что этот риск Нетаньяху уже принял на себя. <…> Сохранят ли Соединенные Штаты поставки оружия и боеприпасов в Израиль в этой ситуации? Если сохранят, то они тоже становятся участником конфликта, и это, конечно, для нынешнего руководства Соединенных Штатов значит разделить все риски и все последствия», - добавил эксперт.

По его словам, сейчас важно сохранить посреднические действия тех государств, которые могут контактировать с обеими сторонами конфликта и сдерживать разгорающийся региональный пожар. Российская дипломатия будет действовать достаточно активно, заключил эксперт.

Израильские военные начали наземную операцию в Ливане 1 октября. ЦАХАЛ приступил к «рейдам против террористических объектов „Хезболлы“ в приграничной зоне».

Израиль Военные Войны Операция «Стрелы севера» Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 07:13
Взрывы прогремели в Дамаске на фоне работы ПВО
Global Look Press
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Несколько взрывов прогремели в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило сирийское телевидение SyriaTV.

Взрывы прозвучали в районах близ пригорода и двух деревень рядом со столицей Сирии. Сообщения о взрывах поступили на фоне военной операции Израиля в Ливане.

По данным издания SANA , обстрел начала израильская армия. Сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским целям в районе Меззе.

Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что Сирия и Иран придут на помощь Ливану после атак ЦАХАЛ. Эти страны сформируют новую арабскую коалицию для противостоянию Израилю, который перешел все красные линии, подчеркнул специалист.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака. В районе Голанских высот зазвучали сирены воздушной тревоги.

Взрывы ПВО Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 05:05
США заказали МБР Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками
РИА «Новости»
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Минобороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму два миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем», - сказано в заявлении американского оборонного ведомства.

Lockheed Martin также будет заниматься интеграцией Trident II D2 и разработкой навигационной подсистемы к ракетам.

Стоимость программы ВВС США по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов.

Увеличение сметы расходов может повлиять на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.

Ядерное оружие США Ракеты Пентагон Доллары США Оружие
01 октября 2024, 00:30
Израильские войска ударили по южному пригороду Бейрута
Unsplash
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ВВС Израиля ударили по объектам в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщил ливанский полевой источник РИА «Новости».

«Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов», - заявил собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о массированном танковом обстреле со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на юге Ливана. По данным журналистов, израильские войска намерены создать 20-километровую зону на юге арабского государства.

До этого стало известно, что член центрального совета движения «Хезболла» Набиль Каука и командующий южным фронтом Али Караки погибли в результате ударов Израиля по Бейруту.

Авиация Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины «Хезболла»

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