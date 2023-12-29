МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из перечня запрещенных организаций

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», - отметила она.

По словам Захаровой, это позволит создать новые возможности для обеспечения гуманитарной помощью афганского народа.

В МИД также предположили, что решение Астаны ускорит межафганское примирение и положительно скажется на ситуации в стране.

Политсоветник Сергей Маркелов также заявил, что Казахстан пошел по пути РФ, приняв решение о «Талибане»*. По его словам, история с «Талибаном»* не так однозначна, как, например, с палестинским движением ХАМАС или ливанской шиитской организацией «Хезболла».

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.