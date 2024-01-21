21 января 2024, 14:44

МИД оценил позицию Германии по защите Израиля

РИА «Новости»
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Германия вновь начали проводить политику, которая основана на национальной дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат отреагировала на решение немецких властей противодействовать иску ЮАР в Международном суде ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Израиля.

«Истории известно много примеров, когда совершившие тяжелые проступки преступники вставали на путь исправления и помогали предотвратить аналогичные злодеяния. Но мы видим, что Германия решила пойти по другому пути. В ее поступках вновь появилось деление людей по национальному признаку, но которое вывели на более изощренный уровень», - сказала Захарова.

Комиссия Международного суда ООН начала слушание дела о геноциде со стороны Израиля с 11 января. Представители ЮАР заявляли, что вооруженное нападение на страну не может стать оправданием геноцида, после чего Германия сообщила о готовности противодействовать иску.

Германия Израиль Суд Мария Захарова ООН
21 января 2024, 14:52
Транзит судов через Босфор приостановили на неопределенный срок
Global Look Press
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Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

Речь идет о танкере Peria, который следовал из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Сейчас буксиры береговой охраны вызволяют танкер. Турция приостановила транзит судов с 06:00 21 января на неопределенный срок. Кроме того, властям пришлось ограничить проход судов через Дарданеллы из-за шторма. Им можно двигаться со скоростью менее десяти узлов.

Ранее 185-метровый танкер Sappho, следовавший в Грецию, заблокировал Дарданеллы. Причиной его остановки стала поломка двигателя.

Турция Россия Погода
21 января 2024, 13:42
Великобритания решила модернизировать ЗРК Sea Viper
Википедия
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Британские власти решили потратить 514 миллионов долларов, чтобы модернизировать зенитный ракетный комплекс Sea Viper. Об этом сообщили агентство Reuters.

По данным агентства, с помощью ЗРК Sea Viper отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море. После успешного применения комплекса в регионе Великобритания заключила контракт с подразделением концерна MBDA, которое производит ракетные системы.

Агентство уточнило, что ЗРК Sea Viper получил ракеты с новыми боеголовками. Комплекс оснастят программным обеспечением, чтобы он мог противостоять баллистическим ракетам.

В ноябре хуситы объявили, что будут атаковать в Красном море любые корабли, которые перевозят товары для Израиля. В ответ США и Великобритания начали военную кампанию в регионе. Помимо столкновений в море, американские военные наносят удары по северу Йемена.

Нестабильность в Красном море привела к сокращению грузопотока в Суэцком канале.

Великобритания Ракеты
21 января 2024, 13:03
Марафонский забег в Гонконге стал смертельным для участника
Global Look Press
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Один человек погиб и 842 получили различные травмы во время марафонского забега Standard Chartered Hong Kong Marathon на 42 километра в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Погибшим оказался 30-летний мужчина, он потерял сознание на стации метро Тинь Хау. Его экстренно отвезли в больницу, но местный житель скончался.

В общей сложности 842 участника марафона получили различные травмы, из них 30 человек обратились за медицинской помощью. В основном люди жаловались на ушибы и растяжения.

Среди женщин победительницей марафона стала представительница Эфиопии Мадина Армино, которая преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 47 секунд. В мужском зачете победу праздновал кениец Андерсон Серой, показавший результат 2 часа 12 минут 50 секунд.

В 2021 году ультрамарафон на 100 километров прошел в Китае, он стал смертельным для 21 участника.

Гонконг Китай
21 января 2024, 10:49
Стали известны вероятные потери Запада в случае конфискации активов России
РИА «Новости»
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Западные страны лишатся до 288 миллиардов долларов в случае зеркальных мер России на конфискацию ее активов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

По последней актуальной информации, объем инвестиций стран «Большой семерки», Евросоюза, Швейцарии и Австралии в экономику России по состоянию на конец 2022 года составлял 228 миллиардов долларов.

При этом сумма могла увеличиться после перевода средств на счета типа «С» из-за запрета на вывод денег резидентами из недружественных государств.

На Евросоюз пришлось 223,3 миллиарда долларов, из которых 98,3 инвестировал Кипр, 50,1 - Нидерланды, а 17,3 - Германия. Также в пятерку стран по инвестициям в отечественную экономику вошли Франция (16,6) и Италия (12,9).

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что страна ответит зеркальными мерами на конфискацию активов. По его словам, само обсуждение темы изъятия заблокированных активов является контрпродуктивным.

Россия Запад Евросоюз Деньги Экономика

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