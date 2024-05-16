МИД объявил персоной нон грата атташе посольства Великобритании в Москве

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Министерство иностранных дел РФ выразило британской стороне решительный протест в связи с решением в отношении российского дипломатического работника. Его назвали «недружественным и безосновательным».

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг британского правительства расценивается как политически мотивированный, с ярко выраженным русофобским характером, который нанесет непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

В качестве ответной меры атташе обязали в недельный срок покинуть РФ. Его объявили персоной нон грата.

Кроме того, британского дипломата предупредили, что это не единственная ответная мера. О дальнейших шагах МИД сообщит позже.

Ранее посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы проведения российскими дипломатами сбора разведданных на территории Соединенного Королевства.