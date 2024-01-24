24 января 2024, 18:40

МИД объявил о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

РИА «Новости»
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Соглашение между Россией и Финляндией о содействии приграничному партнерству прекратило действовать. Об этом сообщил МИД РФ.

Стороны подписали это соглашение в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Действие договора прекратилось 24 января 2024 года.

«Прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», - указали в МИД.

Финская сторона еще в ноябре расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Правительство Финляндии заявило, что это предложение поддержал госсовет.

Ранее руководство страны приняло решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Границу закрыли 14 декабря, а в начале января ограничение продлили на месяц. По данным газеты Ilta-Sanonat , финские чиновники планируют остановить работу этих КПП «навечно».

Финляндия Россия МИД РФ
24 января 2024, 17:58
Вопреки желанию Польши. Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз готов ввести новые санкции против России в феврале 2024 года. Однако, как сообщила газета Financial Times, среди ограничений вряд ли будет запрет на импорт российского алюминия.

«Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии», - указано в материале.

При этом самые радикальные предложения могут заменить на более умеренные, чтобы как можно больше членов сообщества поддержали пакет. Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что возможности ЕС уже «не так широки». Пока в новом пакете собираются расширить список попадающих под ограничения физических и юридических лиц.

Евросоюз надеется ужесточить способности России обходить ограничения и запреты. Однако у ЕС появились очередные трудности при составлении новых антироссийских санкций. Оказалось, что на «все крупные объекты» уже наложили ограничения.

Ранее совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций , введя запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Ограничения также затронули продукцию и технологий двойного назначения.

Евросоюз готов ввести новые санкции против России в феврале 2024 года. Однако, как сообщила газета Financial Times , среди ограничений вряд ли будет запрет на импорт российского алюминия.

Запреты Санкции Россия Евросоюз Польша
24 января 2024, 16:50
Россия продолжит оказывать гумпомощь Чаду
РИА «Новости»
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Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.

Глава государства отметил, что РФ старается помогать республике по линии ООН.

«У нас большие возможности по развитию двусторонних связей», - добавил Путин.

Он подчеркнул, что Чад и Россия развивают отношения в гуманитарной сфере. РФ в два раза увеличила квоту для студентов из республики, которые обучаются на российской территории.

«И мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям», - сказал президент.

Российский лидер принял своего коллегу в Кремле 24 января. На повестке дня были следующие темы: перспективы развития двусторонних отношений в разных областях, международная и региональная повестки.

Отношения Международные отношения Россия Владимир Путин
24 января 2024, 16:37
Обвинение запросило для футболиста «Спартака» 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
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Нидерландская прокуратура на заседании суда запросила девять лет тюремного заключения для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса за ввоз более 1,3 тысячи килограммов кокаина в страну. Об этом сообщило издание AD.nl.

Прокурор считает, что Промес и второй обвиняемый - его дядя Мэрилио В. - принадлежат к «большой сети преступников», причастной к контрабанде наркотиков, причем процессом якобы руководил именно Промес. Он же, по версии обвинения, финансировал операцию.

Мэрилио В. попросили приговорить к восьми годам тюремного заключения. Ему также вменяют отмывание денег. Сам мужчина заявил, что играл в деле лишь незначительную роль.

Квинси Промеса на заседании не было - он уехал со своей командой на сбор в ОАЭ. Ранее он отрицал свою вину в контрабанде наркотиков.

В 2023 году Промеса приговорили в Амстердаме к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, однако спортсмен решил обжаловать решение суда.

Спортсмены Спартак Футбол Кокаин Нидерланды
24 января 2024, 16:23
Орбан попросил парламент Венгрии поскорее одобрить вступление Швеции в НАТО
РИА «Новости»
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Премьер Венгрии Орбан провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обратился к венгерскому парламенту с просьбой скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Об этом он заявил в соцсети X.

«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», - указал премьер.

В беседе с генсеком Североатлантического альянса он отметил готовность Венгрии поддержать членство Швеции в блоке. Орбан также пообещал Столтенбергу, что продолжит призывать парламент проголосовать за ратификацию в ближайшее время.

«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», - добавил венгерский премьер.

Ранее за ратификацию членства Швеции в НАТО проголосовал парламент Турции. Депутаты провели дебаты и поддержали вступление страны в альянс. Пакет документов о ратификации турецкие парламентарии рассматривали с октября прошлого года.

Заявку в ближайшее время должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последней страной, препятствующей включению Швеции в альянс, осталась Венгрия, сообщил kp.ru.

Венгрия Швеция НАТО

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