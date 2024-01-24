МИД объявил о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

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Стороны подписали это соглашение в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Действие договора прекратилось 24 января 2024 года.

«Прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», - указали в МИД.

Финская сторона еще в ноябре расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Правительство Финляндии заявило, что это предложение поддержал госсовет.

Ранее руководство страны приняло решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Границу закрыли 14 декабря, а в начале января ограничение продлили на месяц. По данным газеты Ilta-Sanonat , финские чиновники планируют остановить работу этих КПП «навечно».