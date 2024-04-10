10 апреля 2024, 20:10

МИД объяснил невозможность диалога с США по кибербезопасности

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты хотят нанести России стратегическое поражение, поэтому диалога по вопросам кибербезопасности между странами быть не может. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Его процитировало РИА «Новости».

«Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? О чем? Об этом? Конечно, нет», - сказал дипломат.

По словам представителя МИД, у США есть цель нанести поражение российской стороне с помощью некинетических средств - ИКТ. Поэтому о какой-либо договоренности речи быть не может.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провале попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России. Также она отметила, что страна в контексте противоборства с Североатлантическим альянсом готова к любому развитию событий.

США Россия НАТО МИД РФ
10 апреля 2024, 17:58
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе
Global Look Press
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Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли во время атаки Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы», - указали журналисты.

Накануне египетские СМИ сообщили, что на переговорах в Каире стороны достигли определенного прогресса по перемирию в секторе Газа. В процессе участвовали представители ХАМАС, Израиля, США, Катара и Египта.

В ноябре 2023 года стало известно о гибели в секторе Газа одного из лидеров движения ХАМАС , вице-спикера Законодательного совета Палестины Ахмеда Бахара. Он получил смертельные ранения во время израильского обстрела.

Израиль Газ Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 апреля 2024, 17:00
В Минобороны Польши назвали крушение Ту-154 под Смоленском трагедией
РИА «Новости»
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Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибла польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским, стала трагическим происшествием. Другие теории, возникавшие насчет крушения Ту-154М, не оправдались. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщило РИА «Новости».

«Произошло трагическое происшествие. Большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», - сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что вопрос о крушении борта Качиньского ясен как для него лично, так и для большинства поляков.

Польский вице-премьер призвал в годовщину катастрофы почтить память погибших и указал на необходимость помнить о них.

«К сожалению, те, кто использовал это дело в своих политических целях, уничтожили общую память. Надо ее восстановить», - обратил внимание Косиняк-Камыш.

Отчет о работе комиссии, которая занималась расследованием катастрофы, предоставят до конца июня - в установленные ранее сроки.

В пресс-службе прокуратуры Польши ранее сообщили, что расследование о крушении Ту-154М под Смоленском в 2010 году хотят закрыть.

Авиакатастрофы Польша
10 апреля 2024, 16:18
Россия расширила санкции против Великобритании
РИА «Новости»
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Россия запретила въезд в страну 22 британским гражданам, которые представляют государственные органы, рынок юридических услуг и IT-сектор Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что правительство Британии продолжает следовать антироссийскому курсу, ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию и применяет механизм санкционных ограничений.

«В ответ на враждебные действия Британии принято решение о включении в стоп-лист ряда представителей рынка юридических услуг, IT-сектора и госорганов», - заявили в пресс-службе.

В МИД уточнили, что всего в списке 22 человека. В частности, в него вошли сотрудники британских компаний, которые предоставляют силовым ведомствам на Украине услуги киберзащиты и программное обеспечение, необходимое для нанесения ударов по российской инфраструктуре. В этом списке находятся также работники министерства предпринимательства и торговли Великобритании.

В начале марта Совет Федерации запретил британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря.

Великобритания Санкции Россия
10 апреля 2024, 15:26
Кремль отреагировал на решение суда ЕС снять санкции с Фридмана
РИА «Новости»
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Представители крупного российского бизнеса могут оспаривать западные санкции в суде и используют эту возможность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС о снятии санкций с предпринимателя Михаила Фридмана. Его слова привело РИА «Новости».

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Фридмана и Петра Авена из санкционного листа. Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, указывает ли решение судебной инстанции на здравый смысл или оно политически мотивировано, заявил, что это ни то ни другое.

«Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», - пояснил он.

В решении суда указали, что Совет ЕС не смог найти доказательства , что предприниматели поддерживали нарушение суверенитета Украины или оказывали финансовую помощь российским должностным лицам.

Кремль Суд Дмитрий Песков Санкции

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