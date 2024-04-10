МИД объяснил невозможность диалога с США по кибербезопасности
Соединенные Штаты хотят нанести России стратегическое поражение, поэтому диалога по вопросам кибербезопасности между странами быть не может. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Его процитировало РИА «Новости».
«Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? О чем? Об этом? Конечно, нет», - сказал дипломат.
По словам представителя МИД, у США есть цель нанести поражение российской стороне с помощью некинетических средств - ИКТ. Поэтому о какой-либо договоренности речи быть не может.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провале попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России. Также она отметила, что страна в контексте противоборства с Североатлантическим альянсом готова к любому развитию событий.