МИД объяснил невозможность диалога с США по кибербезопасности

«Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? О чем? Об этом? Конечно, нет», - сказал дипломат.

По словам представителя МИД, у США есть цель нанести поражение российской стороне с помощью некинетических средств - ИКТ. Поэтому о какой-либо договоренности речи быть не может.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провале попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России. Также она отметила, что страна в контексте противоборства с Североатлантическим альянсом готова к любому развитию событий.