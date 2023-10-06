МИД обвинил Запад в причастности к задержанию журналиста Гасюка на Кипре

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Накануне кипрские спецслужбы попытались задержать журналиста с применением силы для последующей депортации под предлогом лишения журналиста вида на жительство. В результате Гасюк и находившийся на месте представитель дипмиссии получили телесные повреждения. При этом журналиста с травмой отправили за решетку, сообщили в МИД РФ.

«Считаем абсолютно надуманными ссылки на неподобающую деятельность собкора „Российской газеты“ и нарушение им административного режима пребывания на Кипре», - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД и МВД Кипра не дали своевременных ответов на соответствующие запросы посольства России в Никосии. Вместо этого в ход пустили приемы психологического давления на семью журналиста.

«Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы», - добавили в ведомстве.

МИД России потребовал от властей Кипра немедленного освобождения корреспондента, а также объяснений по факту случившегося и официальных извинений.

Сам Гасюк ранее рассказал, что кипрские полицейские напали на него возле дома, где он проживает с семьей. Журналиста травмировали и обвинили в том, что он находится в стране нелегально.