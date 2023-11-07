07 ноября 2023, 21:56

МИД обвинил Францию в срыве участия России в заседании ЮНЕСКО

РИА «Новости»
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Франция несвоевременно выдала визы, чем сорвала участие российских представителей в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО», - уточнила она.

По словам дипломата, несоблюдение обязательств начало «приобретать системный характер». Таким образом, сорвалось участие в заседаниях заместителя главы делегации Александра Алимова.

Захарова подчеркнула, что ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече нацкомиссий стран-членов ЮНЕСКО накануне открытия конференции из-за несвоевременной выдачи документов.

В ноябре 2022 года Франция отказалась выдать визы российским дипломатам, чтобы они смогли принять участие в сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО.

Мария Захарова Франция
07 ноября 2023, 21:30
И кто тут теперь изгой? Блинкену оказали в Турции самый холодный прием в истории
Global Look Press
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Очередное ближневосточное турне госсекретаря США Энтони Блинкена не обошлось без неловкостей и откровенной демонстрации отношения к Соединенным Штатам в регионе. После поездки в Багдад, где главе американского внешнеполитического ведомства пришлось носить на улицах бронежилет, Блинкен отправился в Турцию. И теперь турецкие соцсети и СМИ покадрово пересматривают видеозаписи, на которых и без тщательного анализа заметно: Блинкену в Анкаре не рады. В тонкостях дипломатических способов указать высокопоставленному гостю его место разбирался «360».

Встреча политиков продлилась два с половиной часа. Основной темой для диалога стала, разумеется, ситуация в секторе Газа, которую неделю подвергающемуся жесточайшим бомбардировкам со стороны главного союзника США на Ближнем Востоке - Израиля.

Турецкая сторона всеми возможными способами демонстрировала Блинкену, который вновь начал поездку по региону именно с Израиля, что американская политика в нынешних условиях в стране не приветствуется. Делалось это как в лоб, так и очень тонко.

Например, на официальном фотографировании Блинкена и Фидана на рабочем столе разместили фигурку, напоминающую о мечети Аль-Акса - третьей по важности мусульманской святыне, находящейся на Храмовой горе в Иерусалиме. В честь этой мечети назвали операцию ХАМАС против Израиля - «Наводнение Аль-Акса».

И это еще, как заявил автор другого крупного интернет-портала Haber7 Мехмет Асет, был более дружелюбный прием, чем ожидалось.

«Блинкен хотел приехать в Анкару и провести переговоры сразу после внезапного нападения ХАМАС 7 октября. Однако это оказалось невозможным из-за визита Фидана в Египет и других зарубежных программ. В Анкаре нет такого настроя вроде „давайте поскорее встретимся с Америкой, запостим фотографии“, как во многих других странах. Если бы это было так, другие поездки были бы отменены, а приоритет отдавался бы приему Блинкена», - рассказал он.

На этом госсекретарь США улетел из Турции на следующее мероприятие в своем туре - он отправился в Токио, на встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки». Там Блинкена ожидали не только дипломатические встречи, но и массовые протесты жителей Японии - их американская политика в отношении Газы тоже не радует.

Но этим конфуз Блинкена в Турции только начинался. Церемония встречи иностранного гостя (не такого уж и дорогого, как могло показаться) также была далека от радушной. В аэропорту, где приземлился самолет госсекретаря США, не включили иллюминацию, а у трапа его встречали чиновники рангом значительно ниже, чем требуется по протоколу.

Блинкена приветствовал не министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как принято. У самолета собрались посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор МИД Турции по Америке Япрак Балкан и заместитель губернатора Анкары Намик Кемаль Назлы.

Журналисты крупного турецкого портала Haberler отметили, что Турция впервые в истории отправила на встречу такого высокого гостя настолько не подходящих по уровню политиков.

Языковой барьер Как сообщали журналисты Al Jazeera , турецкая и американская сторона нашли во время переговоров очень мало точек соприкосновения. Глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня - Блинкен его не поддержал.

«Турция также попросила о безоговорочном прекращении огня и заявила, что должен существовать международный механизм для соблюдения режима прекращения огня, гарантом которого была бы Анкара. Но мы ничего не слышали о прекращении огня от Блинкена. Он использовал фразу „гуманитарная пауза“, а турецкая сторона сказала ему, что этого недостаточно», - заявил корреспондент канала в Турции Ресул Сердар.

Такая игра слов, которую принципиально предпочли вести Израиль и США, судя по сообщениям СМИ, раздражала турецкую сторону - понятие «перемирие» или «прекращение огня» для Штатов в этой ситуации неприемлемы. Также Блинкен не продвинулся в вопросе обмена заложников.

Неутешительные итоги Кроме очевидной необходимости обсудить палестино-израильский конфликт, США и Турция должны были коснуться множества других проблемных моментов в двусторонних отношениях.

Штаты наложили на некоторые турецкие компании санкции из-за ведения бизнеса в России, американский конгресс затягивает крупную сделку на получение Турцией американских истребителей F-16, а турецкий парламент - свое решение по одобрению членства Швеции в НАТО.

Неудивительно, что из-за всех разногласий, а также из-за довольно ощутимого недовольства, которое выражалось в виде массовых протестов против визита Блинкена в Анкару, совместную пресс-конференцию по итогам беседы госсекретаря США и главы МИД Турции решили просто не проводить.

Вместо этого Блинкен наскоро переговорил с журналистами у своего самолета, без своего турецкого коллеги, прежде чем улететь в Японию. Он пообещал наладить поставки гуманитарной помощи в разбомбленный сектор Газа, хотя за два прошедших дня через гуманитарный коридор сумели пройти всего шесть машин скорой помощи.

Добро пожаловать, или Посторонним… На самом деле, характер визита Энтони Блинкена в турецкую столицу стал кристально понятен еще до того, как самолет американского госсекретаря приземлился в турецкой столице. Первым свое пренебрежение выразил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, который встрече с ведущим дипломатом США предпочел рабочую поездку на север страны, в город Ризе, на живописное плато Айдер.

Только без рук! Следующим эпизодом, который смаковали все турецкие СМИ, стала сама встреча госсекретаря США с его турецким коллегой, главой МИД Хаканом Фиданом. Блинкен попытался приобнять своего визави, однако Фидан вместо этого только пожал ему руку, очень ловко уйдя от более близкого физического контакта. Тем самым Фидан подарил журналистам повод почти посекундно изучать попавший на видео момент, где видно замешательство Блинкена.

США Турция Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 20:57
Украине предрекли военный переворот из-за Зеленского
РИА «Новости»
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Президент Владимир Зеленский своими действиями может спровоцировать на Украине военный переворот. Таким предположением поделился бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: „Подождите, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть“», - пояснил он.

По словам Джонсона, на Украине уже заметили отсутствие интереса со стороны США. Однако Зеленский демонстрирует оторванность от реальности и не соглашается с тяжелым положением армии в зоне боевых действий.

«Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы», - добавил экс-аналитик ЦРУ.

Замглавы Центральной избирательной комиссии страны Сергей Дубовик заявил, что, если на Украине отменят выборы, то Зеленский продолжит исполнять полномочия главы государства после истечения президентского срока.

Владимир Зеленский Украина
07 ноября 2023, 20:46
Израильские войска прорвались в центр Газы
Скриншот видео
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ЦАХАЛ начал боевые действия против ХАМАС в центре Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля со ссылкой на главу Южного командования генерал-майора Ярона Финкельмана.

ЦАХАЛ начал боевые действия против ХАМАС в центре Газы - крупнейшего города палестинского анклава. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля со ссылкой на главу Южного командования генерал-майора Ярона Финкельмана.

«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», - заявил военачальник.

Финкельман добавил, что солдаты ЦАХАЛ находят подземные туннели ХАМАС, уничтожают оружие и боевиков. По его словам, операция Израиля в секторе Газа - сложная и трудная война. Ее целью генерал-майор развал уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

Ранее стало известно о тяжелых боях между ЦАХАЛ и ХАМАС на юге Газы. Израильские силы пытались продвигаться в Тель-аль-Хаве. Параллельно Израиль нанес удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
07 ноября 2023, 20:41
Боевое крыло ХАМАС запустило ракеты по израильскому Ашдоду
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло ракетный удар по крупному портовому городу Ашдод в Израиле. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

«„Бригады Аль-Кассама“ обстреляли ракетами оккупированный Ашдод в ответ на удары по мирным жителям», - указали представители движения.

Городские власти объявили воздушную тревогу впервые за день. По данным армейской пресс-службы, сигналы воздушной тревоги впервые с начала дня звучали в Ашдоде на юге Израиля.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, также сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Атаки пришлись на городскую агломерацию Гуш-Дан, куда входят Тель-Авивский и Центральный административные округа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ стал наносить ответные удары.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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