МИД не увидел возможности вести диалог о мирном договоре с Японией из-за ее курса

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Дипломаты напомнили, что японское руководство разжигает русофобские настроения в обществе, а также наращивает военную активность с США и странами НАТО. По словам представителей МИД, Япония продолжила поддерживать Украину и вводить новые антироссийские санкции.

Сотрудники внешнеполитического ведомства сообщили, что Россия будет жестко отвечать на враждебные выпады японской стороны.

«На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», - указали в МИД.

Ранее японист Олег Казаков прокомментировал заявление премьер-министра Фумио Кисиды о нацеленности Японии на заключение мирного договора с Россией. По словам эксперта, сейчас стороны не могут подписать этот документ.