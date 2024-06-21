МИД назвал японские санкции шагом к полному разрушению отношений с Россией
Двусторонние связи России и Японии деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за недальновидной и враждебной политики администрации Фумио Кисиды. Такую оценку отношениям стран дали в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в антироссийском курсе Токио нет намека на какие-либо изменения, а очередным шагом к полному разрушению отношений стал новый пакет нелегитимных односторонних санкций, который японские власти приняли 21 июня.
«В такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», - предупредили в министерстве.
Отдельно в ведомстве указали на категорическую неприемлемость японских попыток «опротестовать» развитие стратегического партнерства России и КНДР.
В новый пакет санкций Японии против России включили 11 граждан и 41 юрлицо. В частности, речь идет о секретаре Центризбиркома Наталье Будариной и еще пяти членах ЦИК, компаниях «Уралтрансмаш», ОАО «Туполев» и других.