«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», - отметила она.

Ранее газета Bild писала, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар был убежденным нацистом. Авторы газеты утверждают, что родственник Бербок был специалистом в области ПВО и «активно поддерживал национал-социализм».

При этом в СМИ отметили, что глава МИД Германии якобы не знала о том, что близкий родственник был в рядах националистов, хотя о его службе в рядах вермахта ее осведомили.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, нацистская идеология на Западе продолжает жить. Денацификация, которой добивается Россия, - борьба против пытающихся сохранить эту идеологию.