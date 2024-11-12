Российскую резолюцию поддержали 116 стран, еще 11 воздержались.

«Целый ряд делегаций заявляли о том, что они категорически осуждают любые проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нацизма и неонацизма. Тем не менее, они голосуют против этой резолюции <…> Где последовательность? Когда мы дождемся того, что их слова будут совпадать с делами?» - задался вопросом Лукьянцев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала полный список стран, проголосовавших против осуждения расизма и за героизацию нацизма.

В странах НАТО устанавливается фашистская идеология , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в альянсе это становится нормой.