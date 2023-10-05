МИД назвал фарсом кампанию по закрытию консульства России на Аландских островах

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Согласно обязательствам, на островах необходимо присутствие консульства РФ, отметило ведомство. Это требование указывалось в подписанном в 1947 году Мирном договоре и Соглашении СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.

«Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться», - указали в министерстве.

В МИД назвали инициативу с требованием о закрытии консульства антироссийским фарсом, «последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции».

Ранее финский парламент заявил, что рассмотрит гражданскую инициативу о закрытии консульства России на Аландских островах , так как петиция набрала достаточное количество голосов. Авторы обращения указали, что консульство якобы ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, которая недавно присоединилась к НАТО.